İMAMOĞLU: “KAR VE MEVSİM BEREKETİYLE GÜZEL GÜNLERİ HEP BERABER KUCAKLAYALIM”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, meteorolojik verilere göre kente yağması beklenen yoğun kar yağışı öncesinde, Kartal’daki hazırlıkları ve çalışmaları yerinde inceledi. İBB Ek Hizmet Binası’nda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ile bir araya gelen İmamoğlu, ilk olarak çalışanlara kazasız, belasız bir çalışma süreci dileğinde bulundu.

“1 HAFTALIK BİR KAR YAĞIŞI GÖRÜNÜYOR”

İstanbul’u sıkı bir kar yağışının beklediğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bir yandan kuraklık var, bir yandan hepimiz barajlarımızla ilgili su ihtiyacına dönük süreci takip ediyoruz. Bugün yüzde 47’lere yakın bir doluluk oranımız söz konusu; daha da büyüsün istiyoruz. Dolayısıyla karın yağışı, daha doğrusu mevsimin gereğini yerine getirmesi, bizi mutlu ediyor. Bugün itibariyle kar yağışı başladı. Neredeyse 1 haftalık, 7-8 günlük bir kar yağışı görünüyor. Görünen o ki, sanıyorum cumartesi akşamı, pazar günü itibariyle oldukça yoğun bir kar yağışı bizi bekliyor. Yarın, öbür gün evdeyiz, sokağa çıkma yasağı var bildiğiniz gibi. Tabii bir yandan bunu avantaja da çevirmek istiyoruz karı karşılarken. Bütün İstanbullu hemşehrilerim bilsinler; 7 binin üzerinde çalışan arkadaşımız, karla mücadelede hizmet edecek. Araç sayımız 1300 civarında. Araçlarımızla, 7000 çalışanımızla, 4 binin üzerinde kilometreye sahip bir yol ağına hizmet ediyor olacağız. Aynı zamanda 39 ilçeyle istişare de yürüyoruz. Onların belli ihtiyaçlarına katkı sunuyoruz; tuz ihtiyacı olsun, diğer hususlarda olsun entegre çalışıyoruz. Bir arada iş üretelim. 39 ilçemize de başarılar diliyorum.”

“SÜRECİ KAZASIZ, BELASIZ ATLATMAK İSTİYORUZ”

“İnşallah bu kar sürecini en hassas, en güzel şekilde, kazasız, hiçbir çalışan arkadaşımın burnu kanamadan bir çalışma ile geçirelim istiyoruz. Burada vatandaşlarımıza da yoğun bir görev düşüyor. Bugün itibariyle vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarına rağbet etmelerini istiyoruz. Mümkün olduğu kadar özel araçla çıkmamalarını diliyoruz. Çünkü, kar daha da yoğun olabilir beklentisi var. Şu anda bir şey söyleyemiyoruz ama ola ki yolları tıkayacak derecede kar yağışı olduğu zaman, burada vatandaşlarımızın lütfen özel araçlarla mümkün olduğu kadar sahaya çıkmamasını özenle istiyoruz. Çıkacaklarsa da kar koşullarına uygun araçlarıyla ya da ona göre lastik tercihleri ile hareket etsinler. Okullar açılıyor haftaya. Kar yağışına göre Milli Eğitim’in alacağı karara göre de tedbirli ve hareketli olacağız bu anlamda.”

“SOKAK CANLILARINI UNUTMADIK”

“Kar yağışı demek, bir hizmet demek, bakım demek; ama bir yandan da bizden hizmet bekleyen başka unsurlarda var; sokak canlıları var. Bu konuda da tedbirliyiz. Bizim gibi, eminim ki bütün ilçelerimizin de veterinerlik müdürlükleri tedbirli çalışıyorlar. Bu konuda yaşam alanlarında da özellikle vatandaşlarımızın da duyarlılığını istiyoruz. Onların da gerektiği yerde, gereken katkıyı sunmalarını diliyoruz. Aynı zamanda, İstanbul'da ne yazık ki son dönemde de yoğun artış gösteren evsiz insanlar var. Bunların bir kısmı bizim vatandaşımız ama ne yazık ki yoğun bir kısmı da mültecilerden kaynaklı. Bu konuda da valiliğimizle irtibat halinde olacağız. Arkadaşlarıma talimat verdim, özenle süreci takip edecekler. İnşallah bu zaman diliminde, tek bir vatandaşımızın bile sokakta kalmaması adına, bütün ekiplerimizle takipte olacağız. Asla taviz vermeyeceğiz. Bu konuda da uyarılarınızı merkezlerimize ulaştırabilirsiniz.”

“ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA BAŞARILAR”

“Elbette korona dönemi, elbette bütün kurallara uyarak bir yaşam dönemini istiyoruz. Bugünlerin sonunda, inşallah şöyle yüzde 70-80’leri bulan baraj doluluklarıyla, kuraklığın hemen sonrasındaki mevsimin bereketi ile beraber güzel günleri hep beraber kucaklayalım istiyorum. Allah, hepinize sağlık versin öncelikle. Kazasız, sıkıntısız bir hafta diliyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Herkese bol karlı, evlerinin önünde, bahçelerinde kar top oynadığı ve karın zevkini çıkardığı günler diliyorum.”