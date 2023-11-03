İmamoğlu, İstanbul için imalatına başlanan 120 yerli metro aracın üretimini inceledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı için Ankara’daydı. Cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılan İmamoğlu, öğleden sonraki mesaisine Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı filosunda kullanılmak üzere Bozankaya Firması’nda üretilen metroları yerinde inceleyerek başladı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla 120 adet üretilecek olan metro imalatlarını inceleme ziyaretine; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, Raylı Sistem Daire Başkanı Ceyhun Avşar ve Metro AŞ Genel Müdürü Özgür Soy da eşlik etti. Bozankaya Firması’nın sahibi Murat Bozankaya ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, trenlerin üretim aşamalarıyla ilgili Ekrem İmamoğlu’na bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “Ankara’da Bozankaya firmasındayız. Yerli üretimle 100 araç İstanbul'umuza imal eden çok değerli bir kuruluşumuz. Ziyarete geldim ve araçlar nasıl bir süreçle imal edilecek elbette merak ettim. İki yönlü merak ettim. Elbette birinci İstanbul'a gelecek bu araçlar. İkincisi daha önemli. Türkiye'de üretilen ve dünya çapında referansı yüksek olan bir ürünü, markayı ve tesisi görmek arzusunda oldum” ifadelerini kullandı.

“YERLİ VE MİLLİ KAVRAMINI KORUYAN KURULUŞLARIMIZIN VARLIĞI BİZİ ELBETTE GÜVENCE SAĞLIYOR”

“Umuyorum en kısa zamanda İstanbul'umuzun metrolarında Bozankaya’nın ürünlerini göreceğiz.” diyen İmamoğlu, “Metro denince insanlar sadece yer altında tüneller açılıyor, raylar diziliyor gibi düşünüyor ama araçlar genelde unutulur. Ya da hissedilmez. Araçlarda ciddi bir külfet ciddi bir maliyet. Hatta bu konuda ne yazık ki zamanında yol yürünmemiş ya da sağlıklı adımlar atılmamış işler olmuştu. Onları da gidermekle alakalı, hızla o işi tamamlamakla alakalı yolculuğumuz var. Önümüzdeki on yıla, belki de biraz daha fazlasında hem yeni hatlarımızın hem de geçmişten gelen hatlarımızla ilgili yenileme ihtiyaçları ve de artan kapasiteye göre eklenti yapacağımız araç sayısına baktığımızda bu sektörde çok güçlü bir ihtiyaca sahibiz. Biz hem İstanbul adına bu tasarımları yaparken, finansından işte ihtiyaç noktalarına, bir yandan da tabii üretici firmalarla güzel ilişki kurmak arzusundayız. Hele hele böylesi bir yerli ve milli kavramını koruyan kuruluşlarımızın varlığı bizi elbette güvence sağlıyor. Umuyorum, hızlıca Allah tamamına erdirsin. Toplamda yüz yirmi kapasiteye ulaşacak alımımız söz konusu bir firmadan. Yüz yirmi araçla İstanbulluyu buluşturalım” şeklinde konuştu.

YENİ ARAÇ SAYISI 308’E ÇIKARILDI

“16 Milyon için Çalışıyoruz” sloganıyla hareket edilen son 4 yılda toplam 46 istasyona sahip, 46,2 km uzunluğunda 5 metro ve 1 tramvay hattı hizmete açıldı. 8 metroda ise inşaatlar tüm hızıyla sürüyor. İBB’nin hedefi, 2024 Mart'a kadar raylı sistem ağına 18,9 kilometre daha raylı sistem kazandırmak. Yıllık ortalama 13 kilometre ile İstanbul tarihinin yıllık bazda en çok metro üretilen dönemine imza atılmış olunacak.

RAYLI SİSTEM YOLCUSU YÜZDE 35 ARTTI

Şu anki süreçte İstanbullulara, 6 metro hattında hafta sonu 66 saat kesintisiz metro hizmeti sunuluyor. Bu yatırım ve hizmetlerin sonucunda, günlük raylı sistem kullanan İstanbullu sayısı, yüzde 35 artarak, 1,8 milyondan 2,6 milyona çıktı.