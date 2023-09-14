İmamoğlu ile kreş öğrencisi arasında ilginç diyalog

İBB, 4 yıl önce başlattığı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kırtasiye seti dağıtım hizmetini bu sene de devam ettirdi. 2023-24 eğitim-öğretim yılı için kırtasiye seti dağıtımını, Avcılar Ali Karaay Ortaokulu’ndan başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, okul bahçesini dolduran öğrencilere kısa bir konuşma yaptı. Okulun kreş sınıfını ziyaret eden İmamoğlu ile minik bir öğrenci arasında ilginç bir ‘süt’ diyaloğu yaşandı. Minik öğrencinin, İmamoğlu’nun, “Belediye Başkanı ne demek biliyor musunuz? Bilen var mı” sorusuna verdiği, “Belediye başkanı süt getirir” yanıtını gülüşmelere neden oldu. Bu yıl 40 bin öğrenciye ulaşmayı hedefleyen proje ile son 4 yılda, toplam 113 bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği sunulmuş olacak.

İstanbul genelinde 39 ilçede, 100’ün üzerinde okulda “Okul Beslenme Desteği Projesi”ni başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, her yıl olduğu gibi, bu sene de kırtasiye seti dağıtmaya devam etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023-24 eğitim-öğretim yılı için kırtasiye seti dağıtımını, Avcılar Ali Karaay Ortaokulu’ndan başlattı. Öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanan İmamoğlu, kısa bir konuşma yaptı. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yeni eğitim-öğretim yılını kutlayan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimle ilgili süreçlerine her zaman destek olmayı ve katkı sunmayı görev biliyoruz. İstanbul'un muhtelif okullarında, Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün uygun gördüğü okullarda kırtasiye dağıtımlarımız olacak. Gençlerimize çok desteklerimiz var. Çocuklarımıza çok desteklerimiz var. Kütüphanelerimiz var; mutlaka uğrayın. Enerji muhteşem buradan. İnşallah layık olalım. Sizinle karşılıklı birkaç soruya cevap bulalım. Sevgili çocuklar; ülkemizi çok seviyoruz değil mi? Bayrağımızı çok seviyoruz. Bu ülkede yaşayan herkesi çok seviyoruz. Yani milletimizi çok seviyoruz. Biliyorsunuz; bu sene Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılı. Cumhuriyetimizi çok seviyoruz değil mi? Atatürk’ümüzü çok seviyoruz. Cumhuriyet ne demek biliyor musunuz? Cumhuriyet, eşit olmak demek. Cumhuriyet, herkesin iyi okullarda okuyabilmesini sağlamak demek. Cumhuriyet, sizlerin içerisinden yarınlarda İstanbul'a çok sayıda belediye başkanlarının yetişmesi demek.”

“ÇOK GÜZEL HAYALLERİNİZ OLSUN”

“Sevgili çocuklar; çok hayal kurun. Çok güzel hayalleriniz olsun. Hem ülkemiz için hem milletimiz için hem şehrimiz için hem dünya için ve insanlık için, güzel bir çevre için hayaller kurun. Güzel bir doğa için hayaller kurun. Gelecekte çocukların çok daha güzel bir dünyada yaşamaları için hayaller kurun. İyi öğretmen olmak için hayaller kurun. İyi mühendis olmak için, iyi yöneticiler olmak için hayaller kurun. Cumhuriyet, bu güzel Cumhuriyet, sizin o hayallerinizi mutlaka gerçekleştirmeniz için size yardımcı olacak. Sizler, Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında, Cumhuriyet’i ve bu güzel ülkenin imkanlarını, daha güzel yerlere taşıyacaksınız. Daha güzel bir ülke var edeceksiniz. Sizleri çok seviyorum. Ben, bu şehrin çocuklarına layık bir belediye başkanı olduğum an, dünyanın en mutlu insanı olacağım. Çocukları mutlu etmek, dünyanın en güzel şeyi. Sizlerin yüzünü gülümsetmek, kalbinize güzel şeyler sunabilmek, dünyanın en güzel şeyi. Erdemli yönetici olmak, insanlara sevgiyi ve saygıyı öğretebilmek, gösterebilmek, yöneticilerin en büyük sorumluluğu. Umut ederim ki bu sorumlulukla sizlere daha güzel hizmetler sunalım. Yeni eğitim-öğretim döneminiz hayırlı olsun.”

ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERLE BİR ARADA

Konuşmasının ardından okul bahçesini dolduran öğrencilerle bölüm bölüm anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, Avcılar Ali Karaay Ortaokulu Müdürü Şelale Günaydın tarafından makam odasında ağırlandı. Kreş, 6 ve 8’nci sınıflarla bir araya gelen İmamoğlu, öğrencilerin okulla ve şehirle ilgili birbirinden farklı konulardaki sorularına yanıt verdi. Bunlardan en ilginç olanı, kreş sınıfında yaşandı. İmamoğlu’nun, “Belediye Başkanı ne demek biliyor musunuz? Bilen var mı” sorusuna, minik bir öğrencinin, “Belediye başkanı süt getirir” yanıtını vermesi gülüşmelere neden oldu. İmamoğlu’nun minik öğrenciye yanıtı, “Kurban olurum. Senin güzel yüreğini de öperim ben” oldu. İmamoğlu, öğrenci ziyaretlerinin ardından öğretmenlerle de buluşarak sohbet etti.

DEPREM BÖLGESİNE KIRTASİYE DESTEĞİ

İlk, orta ve lise eğitimine yeni başlayan 1., 5. ve 9. sınıflara dağıtılacak olan setler; toplamda 47’si ilkokul, 35’i ortaokul, 27’si lise olmak üzere, toplam 109 okula ulaştırılacak. 2019 başlanan proje kapsamında, 21 bin 169 öğrenciye kırtasiye desteği sunuldu. 2020 yılında pandemi nedeniyle ara verilmesine rağmen 2021’de bu sayı 29 bin 235’e yükseltildi. 2022’de 22 bin 78 öğrenciye destek sunan İBB, bu yıl 40 bin öğrenciye kırtasiye desteği sunacak. 6-7 Şubat depremlerinin vurduğu illerde de bin 38 öğrenciye ulaşan İBB, 2019 yılından bu yana toplam 113 bin 520 öğrenciyi desteklemiş olacak.