İmamoğlu: Engelli bireylerin sıkıntılarını 365 gün dert edineceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşaatı tamamlanan Başakşehir Kayabaşı’ndaki Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi’nin (ÖZGEM), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirilen açılış törenine katıldı. Törende İmamoğlu’na; CHP Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ay ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, ilk konuşmayı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan yaptı. Arslan, ÖZGEM ve aynı yerleşkede faaliyete geçen Yuvamız İstanbul Kreşi’yle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

“YAPI YETMEZ; İÇERİĞİ ÇOK KIYMETLİ”

Arslan’ın ardından konuşan İmamoğlu, kimliği yönünden çok değerli bir tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. “Yapı yetmiyor; yapının içeriği çok kıymetli” diyen İmamoğlu, engelli bireyler ve ailelerine yönelik, çağdaş dünyanın gereksinimlerine uygun alan yaratmayı amaçladıklarını vurguladı. Merkezin tüm içeriğiyle faaliyete geçmesinin kendilerini çok mutlu edeceğini kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Özel gereksinimi olan çocuklarına ve vatandaşlarına o toplumun sağladığı imkanlar, o toplumun çağdaşlığına işarettir diye düşünüyorum. Bu manada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde burayı açıyoruz. İBB olarak; her anımızda, her işimizde, yaptığımız her çalışmada, bütçeden, sahadaki bir yol inşasına ya da bir yapının organize edilmesinden toplumun faydalanacağı bir imkanın servis edilmesine varıncaya kadar, orada bu kesimleri hiçbir zaman ıskalamamalıyız. Engelli bireyler, dezavantajlı gruplar, kadınlar, çocuklar: tümüyle bu bütçeyi yaparken, ‘Acaba biz bunu ıskaladık mı’ diye dönüp sorgulamamız gereken unsurlardan birisi. Hatta belki de en öndeki grupların başında geliyor engelli vatandaşlarımız, bireylerimiz ve özel gereksinimi olan çocuklarımız.”

“BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ”

Başta otizmli gruplar olmak üzere, özel gereksinime, gelişime muhtaç bireylerin, çocukların, ilgilendiğinde ne kadar gelişim gösterdiklerini gözlemlemiş bir kişi olduğunu belirten İmamoğlu, “Bizim bu bireyleri, bunca sayıya sahip bu kitleyi, asla ve asla ihmal etmememiz gerekir. Bir veri var ki; özellikle otizmli bireylere, çok ilgi gösterildiğinde -yanılmıyorsam ABD’de- yüzde 85 oranında hayata katılabilmelerini sağlayan, sürdürülebilir bir eğitim verildiğini görüyoruz. Ne yazık ki bu oranda biz, çok ama çok gerideyiz. Yapacak çok işimiz var” ifadelerini kullandı. 16 bin metrekare alan üzerine kurulu merkezde hem nitelik hem nicelik açısından sıkı bir faaliyet sürecini görmek istediklerinin altını çizen İmamoğlu, “Bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. ‘Şusu eksik, bu verilmedi, şu sağlanmadı’ gibi bahaneleri, asla bu tesislerde istemiyoruz. Bütün yöneticilerimizin bu anlamda dikkat vermesi ve bu şekilde buranın gelişmesini sağlamaları çok değerli. Hayata katılmak, aynı zamanda sadece bir meslek değil, onların yeteneklerinin, onların sanatla, başka aktivitelerle hayata katılımlarını sağlayıcı birtakım merkezlerin bulunması çok özel” dedi.

YERLEŞKEDE KREŞ DE VAR

Yönetim dönemlerini özel simgelerinin birinin de “Yuvamız İstanbul” kreşleri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Çok önemsiyoruz. ‘150 mahallede 150 kreş’ deyince duyduğum heyecanı, yönetici arkadaşlarıma şöyle anlatıyorum: Düşünsenize; ortalama 100 öğrencili kreşler açıyoruz. 15 bin çocuğumuzu bir arada. Bu sayıya ulaştığımızda, bir anda 15 bin çocuğa hizmet ediyorsunuz. Bu çocuklarla birlikte, hep beraber bir etkinliğin hayalini kurun bakalım. Ne kadar zor olsa da hayali bile muhteşem. Düşünsenize; her sene yeni bir 15 bin çocukla buluşuyorsunuz ve onları en temel eğitim alacakları dönemde, bilgiyle donatıp, hayata uğurluyorsunuz. Ülkenin ve şehrin gelişimi açısından tarif edilir bir şey değil; muazzam bir şey. Bu yapının içerisinde, fonksiyonel kullanım açısından kreşi düşünmeleri, bir kreşi daha kazandırmış olmaları bizim için değerli” ifadelerini kullandı.

“HER KESİMİ KUCAKLAYAN BİR YÖNETİMİZ”

“Engelli bireylerin sıkıntılarını, dertlerini ve çözümlerini sadece bugün değil, yıl boyu, her masada dert edinen ve çözüm üreten bir kurum olacağız” diyen İmamoğlu, “Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Her kurumumuzun, iştiraklerimizin, müdürlüklerimizin en sıkı danışmanlıklar aldığını biliyorum. Metrosundan otobüsüne, kaldırımından kent mobilyalarına varıncaya kadar her hassas noktada, engelli bireylerin ihtiyaçlarını giderici danışmanlıklar aldıklarını ve işin uzmanı insanlarla masada oturup bu işi konuştuklarını gözlemliyorum, takip ediyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Her kesimi kucaklayan bir yönetimiz” diye konuştu.

ENGELLİ VATANDAŞIN ELEŞTİRİSİNE HAK VERDİ

Herkesi yaşanan pandemi sürecine uygun davranmaya ve tedbiri elden bırakmamaya davet eden İmamoğlu, “Bu bulaş sürecini en hızlı şekilde aşağıya döndürme konusunda duyarlı bir toplum olmalıyız. Sıkı tedbirler almalıyız. Heyecana kapılmadan, zor günleri atlatmanın şartının bu olduğunu unutmadan, tedbirleri hayatınıza mutlaka yerleştirin. İstanbul’umuzun eksik kalan, yarım kalan hiçbir işi olmayacak. Hatalı işler varsa düzelteceğiz. Doğru işler varsa bitireceğiz. Bundan sonra da kent lehine, kent adına en doğru işleri yapma konusunda da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile ÖZGEM’in resmi açılışı gerçekleştirildi. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, kurdele kesiminin ardından merkezde incelemelerde bulundu. Merkezin tüm katlarını ve birimlerini gezen İmamoğlu, engelli bir vatandaşın, tesisin zeminiyle ilgili eleştirisini dinledi. İmamoğlu, yardımcılarına eleştirinin dikkate alınması ve gerekli değişikliklerin yapılması talimatını verdi.

AVCILAR’DAKİ MERKEZ AÇILIŞINA KATILDI

İmamoğlu ve Hançerli, ÖZGEM açılışından sonra Avcılar’a geçti. Burada CHP İstanbul İL Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile buluşan İmamoğlu ve Hançerli, “Avcılar Belediyesi Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi”nin açılışına katıldı. Açılış için düzenlenen törende sırasıyla Hançerli, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu birer konuşma yaptı. Merkez, bağışçı iş insanı Hilmi Nakipoğlu’na plaket takdim edilmesinin ardından kesilen kurdele ile hizmete açıldı.

280 ÖĞRENCİ ÖZGEM’DE EĞİTİM ALACAK

Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi ÖZGEM’de, gelişimsel yetersizlik gösteren ve risk gruplarında yer alan bireylere, alanında uzman kadrolar tarafından dünya standartlarında eğitim, terapi ve destek hizmetleri sağlanacak.Günlük 280 öğrencinin eğitim ve terapi hizmeti alabileceği merkezde; 43 eğitimci ve terapist görev alacak. ÖZGEM’de, özel gereksinimi olan bireylere Rehabilitasyon Hizmetleri, Değerlendirme ve Seans Hizmetleri Ünitesi, İlköğretim ve Destek Eğitim Ünitesi (7-14 yaş), Erken Çocukluk Ünitesi (4-6 yaş) Aile Eğitim ve Terapi Ünitesi ve Kreş destek hizmetleri verilecek.

Konuşma ve Dil Terapisi, Motor Beceriler Sınıfı, Fizik Tedavi, Duyu Bütünleme Programı, Beslenme ve Diyetetik, ÖZGEM’de ücretsiz sağlanacak desteklerden bir kısmını oluşturuyor. Erken Müdahale ve Erken Çocukluk Ünitesi’nde bulunan Bireysel Eğitim Sınıfları ve Grup Eğitim Sınıflarının yanı sıra; her yaş grubuna yönelik oyun odaları ile engelli bireylerin ortak alanlarda yaşadıkları sıkıntılara çözüm üretilecek. İlköğretim Ünitesi, psikolog desteği ile 7-14 yaş aralığındaki engelli bireylere okula yönelik verilecek eğitimlerin yanı sıra, bireyleri gündelik yaşama hazırlama amacıyla oluşturulan Müzik Atölyesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, Sosyal Beceriler Atölyesi ve Dikkat Atölyelerini de kapsıyor.