Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona survivor salgın
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 516 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 2...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu ve Akar ile görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu ve...
Bir yıl içerisinde depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz
Bir yıl içerisinde depremzede kardeşlerimize...
Kritik öneme sahip Şuşa kenti işgalden kurtarıldı
Kritik öneme sahip Şuşa kenti...
ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın görevdeki 4 yılı fırtınalı geçti
ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın...

İMAMOĞLU ÇİFTİNDEN YILMAZ VE HAMZAÇEBİ AİLELERİ’NE TAZİYE ZİYARETİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 30 Ekim’de vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın ailesi ile 5 Kasım’da annesi Memnune Hanım’ı kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’ye ayrı ayrı taziye ziyaretlerinde bulundu.

İMAMOĞLU ÇİFTİNDEN YILMAZ VE HAMZAÇEBİ AİLELERİ’NE TAZİYE ZİYARETİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ekim’de vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz ve oğlu Hasan Yılmaz’a taziye ziyaretinde bulundu. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Yılmaz Ailesi’nin Beykoz’daki evlerine giden İmamoğlu, merhum Yılmaz ile geçmişe dayalı bir dostluklarının olduğunu belirtti. 72 yaşında hayata gözlerini yuman merhum Yılmaz’ı “baba dostu” olarak tanımlayan ve onunla sohbet etmekten büyük keyif aldığını aktaran İmamoğlu, Yılmaz Ailesi’ne baş sağlığı dileğinde bulundu.

CENAZELERE TEDAVİSİ NEDENİYLE KATILAMADI
Ekrem-Dilek İmamoğlu çifti, gün içindeki ikinci taziye ziyaretlerini CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’ye yaptı. Hamzaçebi’nin annesi Memnune Hamzaçebi, tedavi gördüğü hastanede, 5 Kasım günü yaşamını yitirmişti. İmamoğlu, her iki cenazeye de Kovid-19 tedavisi görmesi nedeniyle katılamamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Ekrem ImamoğluDilek Kaya İmamoğluMesut YılmazMehmet Akif Hamzaçebi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.