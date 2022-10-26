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İMAMOĞLU, BİNALİ YILDIRIM VE MADEN İŞÇİLERİNİ HASTA YATAKLARINDA ZİYARET ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yatan eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile AK Parti milletvekili Şamil Ayrım’ı hasta yataklarında ziyaret etti. Aynı hastanede yatan, Bartın Amasra’da yaşanan grizu patlamasından yaralı kurtulan 6 maden işçisinin aileleriyle de bir araya gelen İmamoğlu, “Bu an itibariyle devletimizin her kurumu hem kaybettiklerimizin yakınlarına hem burada sizlerin yakınlarına her türlü kucağı açacaktır. Evlatlarınız, evlatlarımızdır. Kardeşler, kardeşlerimizdir. El birliğiyle yaraları saracağız” diye konuştu.

İSTANBUL 26.10.2022, 11:45
İMAMOĞLU, BİNALİ YILDIRIM VE MADEN İŞÇİLERİNİ HASTA YATAKLARINDA ZİYARET ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan’da meydana gelen trafik kazasında yaralandıktan sonra Türkiye’ye getirilen ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yatan eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile AK Parti milletvekili Şamil Ayrım, Bartın Amasra’da yaşanan grizu patlamasından yaralı kurtulan madenciler ve metrobüs kazasında yaralanan İETT şoförü Mahsun Kibar’ı hasta yataklarında ziyaret etti. Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit rehberliğinde ziyaretlerini gerçekleştiren İmamoğlu, Yıldırım’ı ziyaretinin ardından hastanede yatan 6 madencinin aileleriyle bir araya geldi. İmamoğlu, Başhekim Prof. Yiyit ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretlerle ilgili kısa bilgiler verdi. 6 maden işçisinden durumu stabil olan İbrahim Çeliktaş’ı odasında ziyaret ettiğini belirten İmamoğlu, yoğun bakımda tedavileri devam eden Ayhan Akgül, Taner Şen, Erol Bulduk, İzzet Ak ve Remzi Taşkömür’ü görme olanağı bulamadıklarını aktardı. 

“DEVLETİMİZİN HER KURUMU HER TÜRLÜ KUCAĞI AÇACAKTIR”

Bütün hastaların çok sıkı bir tıbbi takipte olduklarını belirten İmamoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: 

“Aileler, çok güzel bir ortamda, çocuklarıyla beraber. Çok değerli bir ev sahipliği yapıyor Başhekimimiz, kurumumuz. Sizler, hepimize emanetsiniz. Elbette kayıplarımız bizi çok üzdü. Derinden üzdü. Hepimizin başı sağ olsun. Ama kurtulanlar da bizim tabiri caizse buruk sevincimiz oldu. Onları da bir an önce sağlığıyla kucaklamak istiyoruz. Allah korusun onları. İyi bir tedavi süreciyle, umut ediyoruz en sağlıklı şekilde hayata tutunacaklar. Bu an itibariyle devletimizin her kurumu hem kaybettiklerimizin yakınlarına hem burada sizlerin yakınlarına her türlü kucağı açacaktır. Evlatlarınız, evlatlarımızdır. Kardeşler, kardeşlerimizdir. El birliğiyle yaraları saracağız. Allah bir daha göstermesin. En tedbirli şekilde bu süreçleri daha iyi nasıl kollayabiliriz, koruyabiliriz, teminat altına alabiliriz… Elbette onu da düşünmek zorundayız, onu da sağlamak zorundayız. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Biz de takipteyiz. Sağ olsun başhekimimiz, bütün bilgileri bizimle bütün içtenliğiyle ve açıklığıyla paylaştı. Bize de düşen bir şey olduğunda buradayız, devletimizin her kurumunun, her biriminin olduğu gibi. Başımız sağ olsun. Allah korusun tedavi gören dostlarımızı.”

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