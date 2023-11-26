İmamoğlu: Atatürk bize ne öğrettiyse onları yapıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1928 yılında kurulan, 1997’ye kadar faaliyetlerini sürdüren, o tarihten bu yana da kaderine terk edilen Büyükdere Fidanlığı ve Bahçıvanlık Okulu’nu yeniden canlandırdı. Atıl durumundan hak ettiği yeni görünümüne kavuşan Ata mirası Büyükdere Atatürk Fidanlığı; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, CHP'nin parti toplantısı için İstanbul’da bulunan 80 il başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla yeniden açıldı.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen yoğun katılımın olduğu açılışta, sırasıyla; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İmamoğlu ve Özel birer konuşma yaptı.

ÖZEL: EKREM İMAMOĞLU'NUN ÖNEMLİ ŞEHİRCİLİK VİZYONU VAR

CHP Genel Başkanı sıfatıyla ilk kez bir açılış törenine katıldığını belirten Özel, özetle şunları söyledi:

“O kadar gönlüme göre oldu ki. Açacağımız yer, bir kere bir emanet. Atatürk'ten emanet. Adında Atatürk var. Açacağımız yer, öyle beton değil. Bir fidanlık. Açacağımız yerin içinde bir okul var. Atatürk'ün o büyük, yüzyıl önceki vizyonunu devam ettirerek, yine bir bahçıvan. okulu var. İçinde bir kreş var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadının sosyal hayata, çalışma hayatına katılması için, ayrıca çocuğun erken yaşta eğitimi için olmazsa olmaz gördüğü, çok çağdaş bir hizmet var. Meslek edindirmeye yönelik, İstanbul Büyükşehir'in gurur duyduğumuz bir hizmet alanının, burada da bir boyutla bir şubesi var. Geri kazanılmış bir yer var doğa için. Geri kazanılmış binalar, geri kazanılmış hizmet alanları var. Ve uzun yıllar süren bir mücadelenin sonunda, -biraz önce Sarıyer Belediye Başkanımız içeride anlattı- ‘Buraya bir şeyler yapalım. Gelin size de yeni belediye binası yapalım. Biz de burayı imara açalım. Rıza gösterin’ deyip, uzun süre belediye meclis üyelerimizin, Başkanımızın, örgütümüzün burada gösterdiği bir direnç var. Ve o yüzyıl önceki büyük vizyonu takip edip, burayı kente kazandırıp, burayı yeniden fidanlık yapan, biraz önce saydığım tüm alanları kente kazandıran Ekrem İmamoğlu'nun önemli şehircilik vizyonu var. Hepsini tebrik ediyorum, yürekten alkışlıyorum.”

“CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINA OY VERENLER, VERDİKLERİ OYUN KARŞILIĞINI BETON OLARAK DEĞİL; AĞAÇ VE OKSİJEN OLARAK GERİYE ALDILAR”

“81 il başkanının bir açılışa katıldığı da herhalde daha önce olmadı. Bu açıdan il başkanlarım için de anlamlı. Onlar, gittikleri her yerde, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini anlatmaya ve bunun kendi illerine, kendi ilçelerine, kendi beldelerine de taşınmasına katkı sağlamaya gayret gösteriyorlar. Önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde şöyle bir hissiyatın hâkim olacağını görüyorum. Umuyorum ve bundan heyecanlanıyorum. Daha önce bize oy verenler, Ekrem Başkan'a oy verenler, İstanbul'daki 14 ilçe belediye başkanımıza oy verenler, Türkiye'deki 247 belde, ilçe, il belediye başkanımıza, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına oy verenler şu hissiyatta buluncaklar: ‘Yine vereyim. İyi ki vermişim ki, mesela bu alana villa yapmadılar, AVM yapmadılar, fidanlık yaptılar. Helali hoş olsun’ diyecekler. 180 bin metrekare yeşil alan, 250 bin metrekarelik bir alanı, kamunun üstün yararlanımına burada sunuyoruz. Peki Türkiye'de ne oldu? 247 belediye başkanımız, seçildikleri günden bugüne kadar, son dönemlerinde 4 bin 206 tane park açtılar. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına oy verenler, verdikleri oyun karşılığını, beton olarak, kötü yapılaşma olarak, çarpık yapılaşma olarak değil, 4 bin 100’ün üzerinde park olarak, ağaç olarak, oksijen olarak geriye aldılar. Belediye başkanlarımızın onlara teşekkürü böyle oldu. Tüm engellemelere rağmen çok önemli işler yaptılar. Yapmaya devam edecekler.”

“HELİKOPTERLE GEZİP, YABANCI ÜLKELERE KUPON ARSA PAZARLAYANLARIN YERİNE…”

“Bu belediyeleri ve İstanbul'da sadece CHP'lilerin oylarıyla kazanmadık. Ekrem Başkan'ın tanımıyla, ‘İstanbul İttifakı’yla kazandık. İttifak ortaklarımız var. Gönül birlikteliğiyle bizimle birlikte olanlar var. Ama görüyoruz ki İstanbul'da bu birliktelik, İstanbul'a iyi geldi. Hepimize iyi geldi. Türkiye'de önemli birliktelikler yapıldı. O sürece katkı sağlayan, geçmiş dönemde genel başkanlığımızı yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan bir selam ve teşekkür iletelim. Onunla birlikte bu iradeyi ortaya koyan Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye, o dönemdeki ittifak ortaklarımıza ve bundan sonra belki kelime yoruldu, belki kulağa, zihne, ağır geliyor, ondan artık ‘ittifak’ yerine, bu yerel seçimlerde örgütlerimizin, teşkilatların önerileriyle, en doğru iş birliklerini yaparak, yani bizim kazanacağımız, sizin, Türkiye'nin kazanacağı ama rantın ve rantçıların kaybedeceği bir süreç için önümüzdeki süreçte birbirine saygılı, birbirinin hakkını hukukunu gözeten ve birbirine kazandıran, Türkiye'ye kazandıran, Türkiye ve İstanbul üzerinde eski günlerini arayanların helikopterle gezip, yabancı ülkelere, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri’ne kupon arsa pazarlayanların yerine, biraz önce ifade edildiği gibi, -ki yürekten teşekkür ediyoruz- milletin parasını millete harcayanların yeniden yetkilendirileceği bir süreci yaşayacağız. Ekrem Başkan'ın dediği; İstanbul'da oldu, olmaya devam edecek ve bütün Türkiye'de her şey çok güzel olacak.”

İMAMOĞLU: BUGÜN, SADECE BİR AÇILIŞ YAPMIYORUZ…

“Bugün, sadece bir açılış yapmıyoruz” diyen İmamoğlu da “Bugün aslında, bir yerel yönetim derinliğimizin ve felsefemizin, sosyal demokrat belediyeciliğin mesajını veriyoruz. İstanbul olarak yaptığımız her hizmetin içerisinde, bence bunları bulabilirsiniz. Tarihine sahip çıkmak ve geleceğe bir vizyon koymak, geçmişin değerlerine sahip çıkmak, bugünün ihtiyaçlarını karşılamak kadar, geleceği de düşünerek hareket etmek… Bugün Cumhuriyet'i ve Atatürk'ü derinden anlayıp, hissedebileceğimiz özel mekânlardan birisindeyiz: Büyükdere Fidanlığı. Bu topraklara sevgiyle ve özenle, akılla, bilimle sahip çıkmanın en güzel örneklerinden birisinin mekânındayız. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarına damga vurmuş o güçlü umudun, o azim ve gayretin simgelerinden birisidir Büyükdere'deki bu fidanlık. Cumhuriyetle birlikte başlattığımız topyekün kalkınma seferberliğinin özetidir bu fidanlık. Atatürk'ün emriyle 1928 yılında kurulan Büyükdere Fidanlığı, Türkiye'nin ilk meyve bahçesi ve fidanlığı olma niteliği de taşıyor. Bu fidanlık, İstanbul'un ağaçlandırma çalışmalarına büyük katkılar sunuyor o dönemde. Yurt içinden ve yurt dışından getirilen meyve türleri üzerinde, burada ıslah çalışmaları yapılıyor ve üretilen meyve fidanları halka dağıtılıyor. Daha sonra 1936 yılında, Meyve Bahçıvanı Yetiştirme Yurdu burada açılıyor” bilgilerini paylaştı.

“FİDANLIK ÇOCUKLARI”NI ALKIŞLATTI

Atatürk’ün o dönemde konusunda uzman isimleri yurt dışından Türkiye’ye davet ettiğini aktaran İmamoğlu, “Anadolu'nun dört bir yanından gelmiş çocuklar, bu yatılı bahçıvanlık okulunda bir meslek öğrenmekle de kalmıyorlar. Burada yeni bir ülke kurmayı ve ona sahip çıkmayı da öğreniyorlar. Ve onların adı ‘fidanlık çocukları’ oluyor” dedi. Açılış törenine katılanlar arasında ‘fidanlık çocukları’ olarak nitelenen, dönemin Bahçıvanlık Okulu mezunlarının da bulunduğunu kaydeden İmamoğlu, “Onlar, bize yüce Atatürk'ün emanetleridir. Kaç kuşak geçerse geçsin, onlar hep fidanlık çocukları olarak, bu milletin gönlündeki o saygın yerini koruyacaklar. Kıymetli büyüklerim, çok kıymetli fidanlık çocukları; varlığınızla bizleri onurlandırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Aramızda bulunan fidanlık çocuklarını alkışlamanızı istiyorum. Hizmetleriniz için de şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“BÜYÜKDERE FİDANLIĞI, BİR ATATÜRK VE CUMHURİYET PROJESİDİR”

“Büyükdere Fidanlığı, kelimenin tam anlamıyla bir Atatürk ve Cumhuriyet projesidir” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin değerlerine, kazanımlarına niçin tam bir süreklilik içinde sahip çıkamıyoruz? Büyüklere Fidanlığı ve Bahçıvanlık Okulu gibi tarihsel değerleri tahrip eden, yok sayan o zihniyete niçin izin veriyoruz? Her yüz yılda bir, Cumhuriyetin kurumlarını yeni baştan mı açmak geliştirmek ve geleceğe taşımak zorundayız? Bunlar, cesaretle ve samimiyetle hep birlikte yüzleşmek zorunda olduğumuz sorulardır. Bu Cumhuriyete ve büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgiyle, saygıyla bağlı herkes, görev ve sorumluluklarını bilmek ve ona göre davranmak mecburiyetindedir. Cumhuriyetin değerlerini, kazanımlarını koruyup geliştirmek, bu ülkeyi daha ileriye taşımak, lafla değil, iş ve icraatla mümkündür. Polemik ve kutuplaştırma siyasetiyle asla değil, ortak akıl ve ortak menfaatlere odaklanmış çözüm hedefli, bütünleştirici, güçlü karakterli bir siyasetle mümkündür. Biz, 4,5 yıldır İstanbul'da tam da bu anlayışla çalışıyoruz. Ve gayretle çalışmaya da devam edeceğiz. İstanbul'un kadim tarihine, doğasına, kültürüne, maddi-manevi tüm mirasına özenle sahip çıkıyoruz. Bu şehrin bütün değer ve güzelliklerini, bütün maddi kaynaklarını 16 milyon İstanbulluya adil paylaştırma kararlılığıyla çalışıyoruz. Aslında çok farklı, çok yeni bir şey yapmıyoruz. Elbette ki dünyayı yeniden keşfetmiyoruz. Cumhuriyet bize ne öğrettiyse, Atatürk bize ne öğrettiyse, tam da onun başöğretmenliğine layık öğrenciler olarak onları yapıyoruz.”

FİDANLIĞA DAVET, EKREM TEKÇE’YE RAHMET, BOYSANOĞLU AİLESİ’NE TEŞEKKÜR

Bütün İstanbulluları ve yolu Sarıyer’e düşen herkesi Büyükdere Atatürk Fidanlığı’nı ziyaret etmeye davet eden İmamoğlu, “Gelin burada Cumhuriyetimizin değerlerini, Atatürk'ümüzün büyüklüğünü bir kez daha görün ve hissedin” dedi. Eski CHP Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi ve Sarıyer Kars-Ardahan Dernek Başkanı merhum Ekrem Tekçe’nin fidanlığın imara açılmamasıyla ilgili yoğun uğraşlar verdiğini aktaran İmamoğlu, “Şükrü Genç Başkanımız da çok iyi bilir. Burayı özenle dile getirmiş. Sayın Genel Başkanım, ‘Bura niye böyle metruk duruyor’ demiş; ‘Niye değiştirmiyorsunuz’ diye her toplantıda ifade etmiş. Buraya gelmiş, kapılarından fotoğraf çektirmiş. Ama ne yazık ki açılışına bir hafta kala, çok genç yaşta, 57 yaşında hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyorum. Onun da bir duygusunu burada yerine getirmenin ayrıca gururunu yaşıyorum. Mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu. Büyükdere Atatürk Fidanlığı’nın, İBB’nin kasasından tek kuruş çıkmadan, MESA şirketiyle yapılan bir protokolle yapıldığını kaydeden İmamoğlu, şirket sahibi Boysanoğlu Ailesi’ne de teşekkürlerini iletti.

“MİLLETİN PARASINI MİLLETE DAĞITMAYA DEVAM EDİYORUZ”

İBB olarak hayata geçirdikleri 0-4 yaş arası bebeği olan annelere, toplu taşıma araçlarında ücretsiz yolculuk hizmeti verdiklerini hatırlatan İmamoğlu, “Bunu dediğimde, Sayın Cumhurbaşkanı o zaman da ilçe ilçe gezip miting yapıyordu İstanbul'da. ‘Kimin parasını kime dağıtıyorsun? Bunu yapamazsın’ diye bize meydandan gönderme yaptı. Ben de ‘Milletin parasını millete dağıtacağız’ demiştim. Biz hala, milletin parasını millete dağıtmaya devam ediyoruz. Milletin parasını millete dağıtma konusunda da kararlı bir yönetimiz. O bakımdan bizim bu anlamda yaptığımız usul ve yöntemlerle, inanınız ki bütçemize bereket geldi. Bu kadar sıkıştırmaya, bu kadar engellemeye rağmen, kıymetli Başkanımız da Sarıyer'deki hizmetlerimizi ifade etti, bir farkla ifade etti; geçmişte unutulan Sarıyer yerine, şu anda hatırlanan ve hiç unutulmayan İstanbul'un 39 ilçesine eşit hizmet yapan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Burada şahitlerimiz çok. O bakımdan biz, bu yönüyle de çok değerli bir iş yaptığımızın ve bütçesine bereket getirdiğimiz İstanbul'da çok değerli işlere imza attığımızın altını çizelim” şeklinde konuştu.

“BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK’ÜN İYİ BİR ÖĞRENCİSİ OLMA KONUSUNDA KARARLIYIZ”

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine hala öğretmeye devam ettiğine vurgu yapan İmamoğlu, “Onun iyi bir öğrencisi olma konusunda da kararlıyız. Aynen, bize ne öğütlediyse, onu yapıyoruz ve çok iyi yapma konusunda da kararlıyız. En iyisini, en doğrusunu yapmak konusunda kararlıyız. Bunu yaparken, Cumhuriyetimizi ve Atatürk'ün büyük vizyonunu da yüzüncü yılından itibaren, iddiayla söylüyorum ki, ihya ediyoruz. Cumhuriyetin bir medeniyet projesi olduğu kadar, bir tabiat-insan ilişkisi olduğunu da biliyoruz. Aynı zamanda tabiat-insan uyumu projesi olduğunu da biliyoruz. Tam da bugün, dünya ekseninde iklim değişikliğinin yoğun bir şekilde tartışıldığı bir ortamda; demokrasinin, Cumhuriyetin iklim değişikliği mücadelesinde nasıl bir güçlü zemin oluşturduğunu da buradan ispat ediyoruz. Bu yönüyle sizlerle birlikte yaptığımız ve inşallah Allah'ın izniyle uzun yıllar boyu da yapmaya kararlı olduğumuz İstanbul mücadelemizde hepimize başarılar diliyorum. Bu kadar çok boyutlu, çok değerli bir projenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

FİDANLIKTA RENKLİ İNCELEME

Konuşmaların ardından, Büyükdere Atatürk Fidanlığı’nın resmi açılışı, Özel, İmamoğlu, 81 il başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları ve ‘fidanlık çocukları’ tarafından kesildi. Kurdele kesiminin ardından Özel, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, sırasıyla; Anı Köşesi, İSMEK, Beltur, İstanbul Vakfı, Kütüphane, İş Sanat ve Çocuk Atölyesi ile Bahçıvanlık Okulu’nu gezip, incelemelerde bulundu. Özel ve İmamoğlu, incelemeleri sırasında Atatürk’ün o dönemde taktığı kasketin benzerini giydi. Fidanlık içerisinde sunulan ikramlardan tadan Özel ve İmamoğlu, kestane yiyip, soğuk havada salep içerek ısındı. Robert Koleji öğrencileriyle fidan diken Özel ve İmamoğlu, Bahçıvanlık Okulu’nun eski mezunları, ‘fidanlık çocukları’ lakaplı emekçilerle sohbet etti. Fidanlık içerisindeki kütüphaneye “Manisa Tarzanı” olarak bilinen Ahmet Bedevi’nin adının verildiğini gören Özel, İmamoğlu ve yanındaki heyetle Bedevi ile olan anılarını paylaştı.

BÜYÜKDERE FİDANLIĞI’NIN HİKÂYESİ

Atatürk’ün isteği ile 1928 yılında kurulan Büyükdere Fidanlığı ve 1936’da açılan Bahçıvanlık Okulu, 1997 yılına kadar faaliyetlerini sürdürdü. Faaliyetleri duran okul yapıları ve fidanlık alan, yıllar içinde büyük tahribatlara uğradı ve kullanılamayan bir vaziyete büründü. 2013 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçen alan; 2022 yılında bahçıvanlık okulu işlevinin yanı sıra farklı fonksiyonlar da eklenerek projelendirildi. 180.000 metrekare alanda tasarlanmış proje kapsamında, Büyükdere Fidanlığı’nın tarihi değerlerini koruyan, kentsel üretim fonksiyonlarının da içinde bulunduğu yeni yeşil alan kazandıran bir tasarım geliştirildi. Söz konusu amaçlar doğrultusunda; eğitim, AR-GE, rekreasyon ve üretim alanlarında hizmet verebilecek yapıların oluşturulması hedeflendi. Bu yapılar sayesinde, Ata yadigârı korundu.

Proje içeriğinde şu birimler yer alıyor:

● Bahçıvanlık Okulu

● Doğa Bilimleri Kütüphanesi

● Yuvam İstanbul Eğitim Kampüsü

● İSMEK Eğitim Binası

● Tohum Merkezi

● İstanbul Vakfı Binası

● Kafeterya, restoran

● Çocuk oyun alanı

● Etkinlik alanı

● Kaykay pisti

● Basketbol sahası

● Bisiklet-yaya yolları

● Otopark