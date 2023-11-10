İmamoğlu, "10 Kasım Mevlidi"ne katıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85’inci yıldönümünde, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle anıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim’deki resmi törenin ardından, Şişli’deki Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda İstanbul Valiliği’nce düzenlenen “Atatürk'ü Anma Programı”na katıldı. CRR’den Dolmabahçe Sarayı’na geçen Gül, Sivri ve İmamoğlu, Ata’nın 10 Kasım 1938’de yaşama gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de ziyaret sırasında Gül, Sivri ve İmamoğlu’na eşlik etti. Atatürk’ün son nefesini verdiği yatağa çiçek bırakan üçlü, Dolmabahçe Sarayı’nda kısa bir tur yaptı.

LOKMA DAĞITTI

Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret eden minik öğrenciler İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu, bir öğrenci grubunun toplu fotoğraf çekimine habersiz katıldı. Fotoğraf çekiminin ardından İmamoğlu’nu fark eden öğrencilerin şaşkınlıkları yüzlerine yansıdı. Dolmabahçe Sarayı’nın ardından Dolmabahçe’deki Bezmiâlem Vâlide Sultan Camii’ne geçen İmamoğlu, Beylikdüzü CHP İlçe Başkanı olduğu günden bu yana, yani 15 yıldır yaptığı gibi, Atatürk için okutulan “10 Kasım Mevlidi”ne katıldı. Cuma namazını da burada kılan İmamoğlu, cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini yerine getiren İmamoğlu, İBB ekiplerinin cami yakınına konumlandırdığı stantta yurttaşlara lokma dağıttı.

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