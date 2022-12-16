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"İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile 15 yıllık ev hayaline kavuştu
İstanbul'da 7,5 yıl önce kirada kaldıkları evleri yandıktan sonra 4 çocuğu ve eşiyle memleketi Sivas'a dönen Gülfidan Altun, 15 yıllık konut sahibi olma hayalini "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile gerçekleştirdi.
İSTANBUL 16.12.2022, 12:56
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle Sivas'ta yapılacak konutlar için kura çekildi. Toplam 37 bin 955 başvurunun olduğu il genelinde 2 bin 706 konutun sahibi, 3 gün sürecek kura çekimiyle belirlenecek.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki ilk kuralar Yıldızeli, Gemerek, Şarkışla, Kangal, Hafik ve Doğanşar ilçelerinde yapılacak konutlar için çekildi.
İstanbul'da 7,5 yıl önce kirada kaldıkları evleri yandıktan sonra memleketleri Sivas'a dönen ve burada da kirada oturan Altun ailesi, kurada isimleri çıktığı için sevinç yaşadı.
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