İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'ndeki yangının ardından soğutma çalışması sürüyor

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ederken bazı noktalarda tekrar alev görüldü.

Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Çevre Sanayi Sitesi 11. Blok'ta dün saat 21.00 saatlerinde başlayan ve büyüyerek 10. Blok'a da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 9 saatlik yoğun uğraşının ardından kontrol altına alınarak söndürülürken ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Ekipler soğutma çalışması sırasında bazı noktalarda yeniden başlayan ufak çaplı yangınlara müdahale ederek söndürüyor.

Yangın sırasında sanayi sitesinde bulunan bazı araçlar da yanarak kullanılamaz hale gelirken yangının çıktığı iki blokta bulunan çok sayıda iş yerinde büyük çapta hasar oluştuğu görüldü.

Yanan bazı iş yerlerinin sahipleri ve çalışanlar sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelerek meydana gelen hasarla ilgili bilgi almaya çalışıyor.

İş yeri sahipleri konuştu

Yanan bloklardan birinde iş yeri bulunan Lütfü Karaburun yaptığı açıklamada, kimyasal maddelerin olduğu bir işletmede yangının çıktığını söyledi.

Şu an hasar tespitinin henüz yapılmadığını belirten Karaburun. "Politan ürünlerimiz var. Yangında neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Şu an itfaiyelerin çalışması devam ediyor. Umarım sonuna gelinmiştir. Yanacak bir şey olduğunu zannetmiyorum artık." dedi.

Yangının sıçradığı 10. Blok'ta iş yeri bulunan Sami Eskinaci, "Yangın 11. Blok'ta başlıyor. Bizim karşı dükkan oluyor. Oradan da dışarıda olan kimyasal maddeler var, onlarla sıra sıra dükkanlara sirayet ediyor." diye konuştu.

Buradaki yaklaşık 50 dükkan yandığını belirten Eskinaci, "11. Blok'un bütün tek rakamları yandı. 10. Blok'ta da 6. numaradan sonra hepsi yandı. Dışarıdan hasarı en az atlatan biz gibi görünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Dışarıdan görünüşte kapı, pencere, hiçbiri yok"

Süleyman Uysal da yangının yan komşusunda çıktığını dile getirerek, "Kolonya, yağ, dezenfektan üretiyorlardı. Yangında patlama olunca yayılmış." ifadelerini kullandı.

İş yerinde oluşan hasarı henüz bilmediklerini belirten Uysal, "Dışarıdan görünüşte kapı, pencere, hiçbiri yok. İçeride ne yandı bilemiyoruz. Daha içeri giremedik." dedi.