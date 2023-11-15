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İki ödüllü ‘Yan Rol’ Maltepe’de sahnelendi

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İki ödüllü ‘Yan Rol’ Maltepe’de sahnelendi
Merve Polat, “Yılın Kadın Komedi Oyuncusu” ödülünü kazandığı “Yan Rol” isimli tek kişilik tiyatro oyunuyla Maltepe Belediyesi Prof.Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

2023 Direklerarası Tiyatro Ödülleri’nde “Tek Kişilik Prodüksiyon”, 2022-2023 Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın Kadın Komedi Oyuncusu” ödülünü kazanan oyuna Maltepeli tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. İstanbul’un ve Anadolu’nun birçok şehrinde turne yapan oyun, Maltepe Belediyesi’nin kasım ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında Maltepeli izleyiciyle buluştu.

YÜZLEŞME ÖYKÜSÜNÜ SAHNELEDİ

Yapımcılığını Tiyatro Mitos’un üstlendiği, Deniz Madanoğlu’nun yazdığı oyunu Şenol Önder yönetti. Oyunda, oyunculuk mesleği yapan bir kadının mesleğiyle, en yakın arkadaşlarıyla ve ailesiyle yüzleşme hikâyesi anlatıldı. Oyunun dekor tasarımını Cihan Aşar, müziklerini Mustafa Kemal Öztürk hazırladı. Merve Polat kendini hem sahnede hem de kendi hayatında yan rolde hisseden Canan’ın dönüşüm hikâyesini sahnelediği oyundaki performansıyla izleyicilerin alkışlarını topladı.

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