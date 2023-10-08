İçişleri Bakanlığı'ndan Şok Karar! Adalar Belediyesi ve Erdem Gül İçin Soruşturma Açılıyor

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, yardımcısı Engin Çelik ve diğer yetkililer hakkında önemli bir karar alındı. İçişleri Bakanlığı, bu yetkililere yönelik iddiaları değerlendirerek toplamda 28 kişi hakkında resmi soruşturma başlatma kararı aldı.

Müfettiş İncelemesi ve Belediyede Tespit Edilen Usulsüzlükler

Bilgilere göre, haziran ayı içerisinde Adalar Belediyesi’nde gerçekleştirilen bir denetim sırasında, müfettişler belediye bünyesinde birtakım usulsüzlükler tespit etti. Bu tespitler sonrasında konu, doğrudan İçişleri Bakanlığı’na intikal etti.

Başta Erdem Gül ve Engin Çelik Olmak Üzere 28 Yetkilinin Durumu

İçişleri Bakanlığı, aldığı bu bilgileri dikkatlice değerlendirdikten sonra, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve yardımcısı Engin Çelik başta olmak üzere; belediyenin ruhsat, denetim, muhasebe ve harcamalardan sorumlu müdürleri hakkında ciddi iddialarda bulundu. Bu iddialar arasında; kanunlara aykırı davranma, usulsüz ruhsatlandırma, imar kanunlarına aykırılık, haksız maddi kazanç elde etme, personel alım ve ödemelerde usulsüzlükler ve belediyeyi maddi zarara uğratma gibi suçlamalar yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, bu iddialar doğrultusunda 28 kişi hakkında soruşturma açılmasını uygun gördü.