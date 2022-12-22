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İçişleri Bakanlığınca hazırlanan İBB raporu savcılığa teslim edildi
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi.
İSTANBUL 22.12.2022, 10:08
Alınan bilgiye göre, bakanlığın Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik tevdi raporu hazırlandı.
Raporun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiği bildirildi.
Kaynak: AA
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