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İBB’ye “yılın dijital lideri” ödülü

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İBB’ye “yılın dijital lideri” ödülü
İBB, yılın en iyi dijital dönüşüm öncülerinin seçildiği, “IDC DX Summit Türkiye 2023”te ödüle layık görüldü. İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Dr. Erol Özgüner, Açık Veri Portalı, Askıda Fatura, İstanbul Senin gibi dijital dönüşüm projelerindeki başarılı liderliğinden dolayı “Yılın Dijital Lideri” seçildi.

Bilişim sektörü araştırma ve danışmanlık şirketi International Data Corporation’ın (IDC) düzenlediği IDC DX Summit Türkiye 2023, "Digital-first Strategies for the Innovative Enterprise" temasıyla 18-19 Ekim’de NG Enjoy Sapanca’da gerçekleştirildi.

Yılının en iyi dijital dönüşüm öncüleri seçildiği IDC DX Summit Türkiye Zirvesi’nin IDC Future Enterprise ödüllerinde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin Açık Veri Portalı, Askıda Fatura, İstanbul Senin gibi dijital dönüşümüne katkı sağlayan hizmetlerinde ortaya koyduğu vizyon ve başarılı liderliğinden dolayı “Yılın Dijital Lideri” ödülüne İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Dr. Erol Özgüner layık görüldü.

Yenilikçi işletmeler için dijital öncelikli stratejilerin tartışıldığı IDC DX Zirvesi’nde iki gün boyunca düzenlenen panellerde; Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel sektör kuruluşlarının üst düzey BT yöneticileri bir araya geldi.

Zirvenin ilk günü gerçekleştirilen “Gelecekteki CIO Etkisini Güçlendirmeye Yönelik Stratejiler konulu panelde konuşmacı olarak yer alan Dr. Erol Özgüner; dijital dönüşüm, bulut teknolojisi, iş hayatında dijital yaklaşım temalarında bilgi aktardı. Özgüner, dijital dönüşüm ve inovasyon çağındaki tecrübeleriyle gelecekti öngörülerini de paylaştı.

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