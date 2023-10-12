İBB'nin Son Kararı: İSPARK Ücretlerine İkinci Zam Şoku! İSPARK Ücretleri Ne Kadar Oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı olan İSPARK, son üç ayda otopark ücretlerini iki kez güncelledi. Son yapılan zamla birlikte en uygun otopark ücreti 36 TL olurken, en yüksek fiyat 202 TL'ye çıktı. Yapılan bu güncellemelerle otopark ücretlerinde ortalama %55'lik bir artış yaşandı.

İBB Meclisi, temmuz ayında yaptığı toplantıda İSPARK ücretlerine %18 zam kararı almıştı. Ancak ekim ayındaki bir diğer meclis toplantısında otopark ücretlerinde bir zam daha gerçekleştirildi.

İstanbul İçindeki Otopark Ücret Tarifeleri

Kapalı Otopark Ücretleri

Birçok popüler ilçede bulunan kapalı otoparklarda yeni tarife şu şekildedir:

0-1 saat: 33 TL'den 52 TL'ye

33 TL'den 52 TL'ye 1-2 saat: 42 TL'den 66 TL'ye

42 TL'den 66 TL'ye 2-4 saat: 47 TL'den 73 TL'ye

47 TL'den 73 TL'ye 4-8 saat: 65 TL'den 101 TL'ye

65 TL'den 101 TL'ye 8-12 saat: 86 TL'den 134 TL'ye

86 TL'den 134 TL'ye 12-24 saat: 130 TL'den 202 TL'ye

Bu ilçeler arasında Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli gibi merkezi bölgeler bulunmaktadır. Üçüncü bölgede ise ücretler biraz daha uygun:

0-1 saat: 23 TL’den 36 TL'ye

23 TL’den 36 TL'ye 1-2 saat: 29 TL’den 45 TL'ye

29 TL’den 45 TL'ye 2-4 saat: 37 TL’den 58 TL'ye

37 TL’den 58 TL'ye 4-8 saat: 47 TL’den 73 TL'ye

47 TL’den 73 TL'ye 8-12 saat: 72 TL’den 112 TL'ye

72 TL’den 112 TL'ye 12-24 saat: 94 TL’den 146 TL'ye

Açık Otopark Fiyatlandırması

İlk ve ikinci bölgeler için açık otopark ücretleri kapalı otoparklarla aynı. Ancak üçüncü bölgede tarifeler şöyledir:

0-1 saat: 23 TL'den 36 TL'ye

23 TL'den 36 TL'ye 1-2 saat: 33 TL'den 52 TL'ye

33 TL'den 52 TL'ye 2-4 saat: 58 TL'ye

58 TL'ye 4-8 saat: 73 TL'ye

73 TL'ye 8-12 saat: 95 TL'ye

95 TL'ye 12-24 saat: 94 TL'den 146 TL'ye

Yol Kenarı Park Ücretleri

Birinci ve ikinci bölgedeki yol kenarı otoparklar için yeni tarife:

1 saate kadar: 33 TL’den 52 TL'ye

33 TL’den 52 TL'ye 1-2 saat: 42 TL’den 66 TL'ye

42 TL’den 66 TL'ye Günlük: 94 TL’den 146 TL'ye

Üçüncü bölge için:

1 saat: 36 TL

36 TL 1-2 saat: 52 TL

52 TL Günlük: 124 TL

Orman ve Mesire Alanlarına Giriş Ücreti

İstanbul'daki orman ve mesire alanlarına giriş ücretlerinde de artışlar oldu: