İBB’NİN ÖĞRENCİ YURTLARINA YENİLERİ EKLENİYOR

İBB, tarihinde ilk kez başlattığı öğrenciler için yurt hizmetlerini genişletiyor. Dönem başında üç kız öğrenci yurdu açan İBB, bir erkek öğrenci yurdunu ve devraldığı yeni yurt binalarını 2022 – 2023 yılında hizmete açmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL 18.04.2022, 15:19
İBB’NİN ÖĞRENCİ YURTLARINA YENİLERİ EKLENİYOR

Beyoğlu’nda bir, Avcılar’da iki kız yurdu açan İBB, öğrencilerine sunduğu yurt hizmetlere devam ediyor. Mevcut yurtların işletmesini yürüten İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü yeni yurtların hizmete açılması için keşif, tespit, kiralama ve ruhsatlandırma süreçlerini sürdürüyor. 

İLK ERKEK ÖĞRENCİ YURDU TAMAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan kız öğrenci yurtlarının yanı sıra Gaziosmanpaşa’da erkek öğrencilere hizmet verecek olan yurdun fiziki çalışmaları ve ruhsat işlemleri tamamlandı. Özel İBB Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu’nda tüm odalar ve ortak kullanım alanları öğrencilerin kullanacağı eşyalarla ve ekipmanlarla donatılarak kullanıma uygun hale getirildi. Açılışa hazır olan yurtta 372 öğrenciye barınma hizmeti verilecek. 

5 YURT İÇİN DAHA SÖZLEŞME İMZALANDI

İBB’nin kiralama yöntemiyle devraldığı beş yeni yükseköğrenim yurdu daha bulunuyor. Sözleşmeleri yapılan, gelecek döneme kadar tadilat ve bakım işlemleri tamamlanacak olan yurtlardan ilki Esenyurt’ta 500 kız öğrenciye hizmet verecek. Bayrampaşa Özel İBB Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ise 260 öğrenciye ev sahipliği yapılacak. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü aracılığı ile sözleşmesi yapılan bir diğer yurt ise 251 öğrenci kapasiteli Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu. İBB, Eyüpsultan’da da kız öğrencilere barınma imkanı sağlayacak. Devir işlemi yapılan Santral Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun 260 öğrenci kapasitesi bulunuyor.  Mülkiyeti Şişli Belediyesinde olan ve İBB’ye tahsisi yapılan İzzetpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, 100 öğrenci kapasitesi ile barınma imkanı sunacak. 

2375 ÖĞRENCİ KALACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mevcuttaki kız öğrenci yurtlarında 622 kişilik kapasiteyle hizmet veriyor. Yapımı tamamlanan Özel İBB Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu ve sözleşmeleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan yeni yurtlarla birlikte 1743 öğrenciye daha barınma imkanı sağlanacak. Böylece İBB’nin yurt hizmetinden faydalanan öğrenci sayısı 2 bin 365’e çıkacak. Öğrenciler, yeni yurtlarda da 600 TL olan İBB’nin mevcut yurt ücreti ile konaklayabilecekler. Öğrencilerden sabah kahvaltısı ve akşam yemeği için ilave bir ücret talep edilmeyecek. 

HEDEF 5 BİN YATAK KAPASİTESİNE ULAŞMAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gösterilen “2022 sonuna kadar 5 bin yatak kapasitesine ulaşma” hedefini gerçekleştirmek için farklı noktalarda yeni yurt çalışmaları da yapılıyor. İBB Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından Küçükçekmece ve Bağcılar’da 2 yeni yurt binasının yapımına devam ediliyor. Öğrenci popülasyonunun yüksek olduğu Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Fatih ve Beyoğlu gibi ilçelerde barınma hizmeti vermek amacıyla yer tespit, keşif ve mülk sahipleri ile görüşmeler devam ediyor. 

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