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İBB'den Önemli Uyarı: İstanbul'da Bu Hafta Sonu Dikkat! Mümkünse Evden Çıkmayın

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İBB'den Önemli Uyarı: İstanbul'da Bu Hafta Sonu Dikkat! Mümkünse Evden Çıkmayın
İstanbul ve çevresinde, bugün öğle saatlerinden itibaren beklenen Lodos etkisiyle birlikte kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altında kalacak. Bu durum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve AKOM'un meteoroloji verilerine dayanarak yapılan tahminlerle ortaya çıkmaktadır.

İstanbul ve çevresinde, bugün öğle saatlerinden itibaren beklenen Lodos etkisiyle birlikte kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altında kalacak. Bu durum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve AKOM'un meteoroloji verilerine dayanarak yapılan tahminlerle ortaya çıkmaktadır. İstanbul'un, İzlanda kökenli alçak basınç sisteminin etkisine girmesi ve buna bağlı olarak oluşacak hava durumları, şehrin farklı bölgelerinde etkili olacak.

Fırtına ve Yağışın Şiddeti: İstanbul'u Etkileyecek Saatler ve Hızlar

Lodos'un etkisiyle rüzgarın hızı, 11 Kasım Cumartesi öğle saatlerinden sonra 40-60 km/s hıza ulaşacak. Akşam saatlerine doğru ise bu hızın kısa süreli artışlarla 50-90 km/s arasında değişen kuvvetli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Şiddetli rüzgarlar, İstanbul genelinde kuvvetli yağışlarla birleşerek gök gürültülü sağanak yağmurlara yol açacak.

12 Kasım Pazar Günü: Fırtına ve Yağışın Şehri Terk Edeceği Zaman

Tahminlere göre, 12 Kasım Pazar günü sabahın erken saatlerinden (06:00) sonra fırtına ve yağışlı hava İstanbul'u terk etmiş olacak. Bu durum, şehrin hava koşullarında belirgin bir düzelme ve normale dönüş anlamına geliyor.

Önlemler ve Uyarılar: İBB ve AKOM'dan Acil Durum Tedbirleri

İBB Ekipleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek su baskınları, göllenmeler ve diğer acil durumlara karşı 24 saat esaslı alarm durumuna geçti. Bu durum, şehirde yaşayanlar için olası risklerin azaltılması ve hızlı müdahale kapasitesinin arttırılması anlamına geliyor. AKOM ise, ağaç ve direk devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi olaylarla ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı halkı tedbirli olmaya çağırdı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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