İBB'den Karadeniz Ereğli'ye destek

ÇALIŞMALARA DESTEK VERİLECEK

İBB ekipleri, ilçenin ana kollektör kanalizasyon hattı ve yağmur suyu deşarj hatlarında meydana gelen tıkanmalara müdahale edecek. Yağmur suyu ile birlikte oluşan heyelanlar ve sonrasında ortaya çıkan hafriyatın tahliyesi için de çalışmalara destek verilecek.

İBB ACİL DURUM EKİPLERİ GÖREV YAPACAK

Kuvvetli dalgalar sonucu 2,5 km’lik sahil şeridi büyük hasar gören ilçede kanal açma, moloz kaldırma, temizlik ve iyileştirme çalışmalarına destek olmak amacıyla AKOM koordinasyonunda “İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planında görevli birimlerden ekipler kuruldu.

39 PERSONEL 19 ARAÇ GÖREV YAPACAK

Bugün (25.11.2023) tarihinde saat 16.00 itibari ile İSKİ, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, İSTAÇ ile AKOM Müdürlüğünden 39 personel, 19 araç ve iş makinesi ile ekipmanlar bölgeye hareket etti.

TEKNİK EKİPLER DE GİDECEK

Ayrıca önümüzdeki günlerde Etüt ve Projeler, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar ile Deniz Hizmetleri birimlerinden teknik ekipler de Karadeniz Ereğli’ye giderek çalışmalara destek verecek.