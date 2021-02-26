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İBB’den İstanbul’a mübadele anıtı

Kentin önemli meydanlarından birine mübadillerin yaşadığı acıları yansıtacak anıt dikilecek, meydanın çevresinde mübadele müzesi ya da mübadele evi açılacak. İstanbul anıtından sonra mübadelenin başkenti Tuzla’ya mübadele anıtı yapılması ve mübadele müzesi açılması konusunu ele alınacak.

İBB’den İstanbul’a mübadele anıtı

İSKENDER ÖZSOY

İstanbul, mübadelenin 100. yılını kentin önemli bir meydanına dikilecek mübadele anıtıyla karşılamaya hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörü ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Başkan Danışmanı HasanAkkuş, anıtla birlikte bir müze ve bir mübadele evinin açılmasının da İBB’nin öncelikli çalışmaları arasında olduğunu kaydetti.

Akkuş, mübadelenin başkenti Tuzla’ya mübadele anıtı yapılması ve mübadele müzesi açılması konusunun İstanbul anıtının yapılmasından sonra ele alınacağını belirtti, “Tuzladaki STK’lerle koordineli bir şekilde pozisyon alacak, ilgili birimlere konuyu ileteceğiz.” dedi.

YENİGÜN’ün sorularını yanıtlayan Akkuş şunları söyledi:

TUZLA’YA İSTANBUL’DAN SONRA

“Tuzlada mübadele müzesi kurulmasıyla ilgili olarak Tuzla’da faaliyet gösteren STK’lerin yoğun bir talebi var. Mübadillerin karaya ayak bastığı iki nokta olan Büyükçekmece ve Tuzla mübadillerin hayatında önemli yer tutuyor. Bu konuda STK’lerden gelen istekleri toparlıyoruz. Öncelikli çalışmamız mübadelenin 100. yılı anısına   İstanbul’da önemli bir meydanda mübadillerimizin yaşadığı tüm acıyı yansıtacak bir meydan düzenlemesi ve anıtla birlikte müze şeklinde bir mübadele evini hizmete açmaktır. Anıt için heykeltıraş Ertuğrul Ateş ile temas halindeyiz. Anıtla, bütün dünyaya Osmanlı’dan Cumhuriyet tarihimize kadar ve Cumhuriyet döneminde Balkan Türkleri’nin çektiği acı ve sıkıntıları göstermek hedefimizdir. Anıt,  vatanlarından koparılan ve tüm mal, mülklerine el konulan ve yetmezmiş gibi yolda eşkıyalar tarafından soyulup öldürülen, zor tabiat şartlarında hastalıktan canlarını kaybeden yüz binlerce soydaşımızın ruhlarını şad edecek ve onların acılarını gelecek nesillere aktaracaktır. İbret vesikası olmasını hedeflediğimiz bu anıt tüm dünyaya hak ettiği mesajı verecektir.”

Tuzla Tahaffuzhanesi için de çalışmaları olduğunu söyleyen İBB Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörü Hasan Akkuş, “Tahaffuzhanenin hak ettiği ilgiyi görmesi için gerekenler yapılacak ve mübadil çocuk ve torunlarının hayatında önemi yeri olar tahaffuzhane Tuzla’ya ve Türkiye’ye kazandırılacaktır.” diye konuştu.

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