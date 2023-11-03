İBB'den Acil Uyarı: Fırtına Kapıda! İstanbullular Bu Hafta Sonuna Dikkat!

İstanbul'da mevsimlerin değişimiyle birlikte, yerel hava koşulları kent dinamiklerini doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biri oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) son meteorolojik analizleri, kent sakinlerini yakından ilgilendiren yeni gelişmeleri ortaya koyuyor. Bugün itibarıyla kuvvetlenecek olan lodosun, hava sıcaklıklarını 23 dereceye kadar yükselteceği ve hafta sonunu etkisi altına alacağı bekleniyor.

Lodosun Kuvvetlenmesi ve Beklenen Hava Durumu

Meteorolojik veriler ışığında, bugün öğlen saatlerinden itibaren lodosun hız kazanarak İstanbul genelinde hissedilir derecede etkili olacağı öngörülüyor. Lodosun termometreleri 23 dereceye ulaştırmasıyla, kasım ayının bu döneminde beklenenden daha yüksek sıcaklıklarla karşılaşılacak.

Özellikle 4 Kasım Cumartesi günü, lodos rüzgarının şiddetini artırarak fırtına seviyelerine ulaşması beklenmektedir. Rüzgar hızlarının öğle saatlerinde 40 ila 60 kilometre arasında, akşam saatlerinde ise 50 ila 80 kilometre/saniye aralığında güçlü fırtına şeklinde esmesi muhtemel görünüyor. Bu şiddetli lodosla beraber, gök gürültüsü eşliğinde kuvvetli sağanak yağışların da etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da Fırtına Önlemleri

Fırtına ve şiddetli yağışların getirebileceği olumsuz şartlara karşı İBB ekipleri, kapsamlı bir hazırlık içerisine girmiştir. Gerekli personel ve ekipman desteği ile nöbet sistemi oluşturulmuş, olası su baskını, ağaç devrilmesi ve benzeri durumlara karşı önlem alınmıştır. İstanbullular ise bu tür hava olaylarına karşı bilgilendirilerek, gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılmıştır.

Hava Durumu Tahminleri ve Günlük Yaşam

İBB AKOM'un tahminlerine göre, sistemin Pazar günü sabah saatlerinde bölgeyi terk etmesi ve yerini güneşli bir havaya bırakması bekleniyor. Hava durumunun normale dönmesiyle birlikte, sıcaklıkların 21 ile 24 derece arasında stabil bir seyir izlemesi öngörülüyor.