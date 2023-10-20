İBB’den 100. Yıla Özel Sınırsız İnternet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İBB iştiraki İSTTELKOM tarafından sunulan ücretsiz wi-fi uygulaması, Cumhuriyetimizin 100. Yılı için 10 gün boyunca sınırsız kullanılabilecek. Aylık 60 GB sınırı olan İBB Wi-Fi ücretsiz, özgür ve güvenli internet hizmeti, Cumhuriyet Bayramına özel, 21-31 Ekim tarihleri arasında sınırsız olacak.

İSTANBUL SENİN’İ İNDİR ÜCRETSİZ Wİ-Fİ’DAN YARARLAN

İBB Wi-Fi hizmetine sadece ‘İstanbul Senin’ süper uygulaması üzerinden erişebilmek mümkün. Uygulama ile ilk 3 ay boyunca, İstanbulluların dilediği gibi kullanabileceği 60 GB’lik bir kullanım hakkı bulunuyor. Kullanıcılar kalan kota bilgilerini de anlık olarak takip edebiliyor.