İBB YOLLARI AÇIK TUTMAK İÇİN YOĞUN ÇALIŞTI

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren mola veren kar yağışı sabah erken saatlerinden (05:30) itibaren şehir genelinde etkili olmaya başladı. İlerleyen saatlerde yağışın yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi ve sıcaklıkların 1°C ila -4°C aralığında seyretmesi bekleniyor.

Şehrin bütün ana yollarına konuşlanmış olan İBB Ekipleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte harekete geçerek ana arterleri açık tuttu ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Meydana gelen trafik kazalarına ve ağaç devrilmelerine hızla müdahale edilerek caddelerin trafik akışı sağlandı. Toplam 147 traktör ile köy yolları da açık tutulmaya çalışılıyor.

İETT seferlerini aralıksız sürdürürken, sabah saatlerinde yoğun tipi nedeniyle Şehir Hatları vapurlarında, kar kalınlığı nedeniyle Cibali – Alibeköy Tramvayı’nda aksamalar yaşandı.

İBB Ekipleri, Hasdal – İstanbul Havalimanı arası D-20 Karayolu ve kavşaklarında yaşanan kar birikintisi ve buzlanmayı önlemek için Karayolları ekiplerine yardımcı oldu.

An itibariyle -1 ile -4 derece arasında seyreden soğuk havanın sebep olabileceği buzlanma nedeniyle vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, çıkanların kar lastikleri ve güvenlik tedbirlerini almaları özellikle tavsiye ediliyor.

İstanbul’da şehir merkezinde 10-15 cm civarında olan kar kalınlıkları, kırsal bölgelerde, ormanlarda ve baraj havzalarında 30-40 cm’ye kadar yükseldi. Aralıklarla görülen kar yağışının Salı akşam saatlerinden itibaren İstanbul’u terk etmesi, ancak 0°C’lerin altında seyreden dondurucu soğukların Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

İBB EKİPLERİ7 BİN PERSONELİ İLE SAHADA

Olumsuz hava koşullarının kent yaşamını etkilememesi için İBB, 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile sahada görev alıyor. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışında İBB bugüne kadar 10 bin 962 ton tuz kullandı. Karayolları ekipleri 1.811 ton tuz ve 156 ton solüsyon ve 145 ton üre, KMO 1.741 ton tuz ve 237 ton solüsyon İCA ise 892 ton tuz ve 185 ton solüsyon, 70 ton üre dökerek sorumluluk alanlarındaki yolları açık tuttu.

KARIN KOORDİNASYONU AKOM’DAN YÜRÜTÜLÜYOR

İBB Birimleri (İtfaiye, Yol Bakım, Zabıta, Atık Yönetimi, İBB Trafik, İSKİ, İETT, Metro İstanbul, İGDAŞ, Beyaz Masa, Park Bahçeler, İSFALT, İSBAK, İşletmeler, Muhtarlıklar ve Gıda, Destek Hizmetleri,) ve Emniyet, Karayolları, KMO, ICA, İGA temsilcileri AKOM’dan çalışmalarını koordine ediyor. Şehir Hatları, HEAŞ (S. GÖKÇEN), BEDAŞ, AYEDAŞ ile komuta merkezlerinden irtibat sağlanıyor.

BEUS UYARILARINA HEMEN YANIT VERİLDİ

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar, trafik kamera görüntüleri doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek, ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale ediliyor.

İBB, TOPLAM 335 EVSİZ VATANDAŞI MİSAFİR EDİYOR

Halihazırda 145’ü Florya, 131’ü Esenyurt olmak üzere toplam 286 erkek, 21 kadın (Kayışdağı), otellerde 38 olmak üzere toplam 335 evsiz vatandaşı, olumsuz kış şartlarından etkilenmemeleri için İBB tarafından misafir ediliyor. Her türlü yemek, bakım ve giyecek hizmeti de sunuluyor.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için 325 noktaya düzenli olarak besleyici değeri yüksek kuru mama bırakıyor.

VERİLERLE İBB KIŞ ÇALIŞMALARI

İBB’nin kışa hazırlık kapasitesi aşağıdaki gibidir;

Sorumlu Yol Ağı: 4.023 km

Personel Sayısı: 7.031

Araç ve iş Makinesi Sayısı: 1.351

Tuz Stoku: 301.308 ton

Kutu Tuz (kritik noktalara): 300 adet

Solüsyon Durumu: 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)

Traktör Sayısı (köy yolları için): 147

Vinç - Kurtarıcı Sayısı: 13

MetrobüsGüzergâhı : 110 km (33 iş makinesi)

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi : 60 istasyon

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 20 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 3-10°C altında, 21-30 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Geçen haftadan beri etkili olan kuvvetli yağmur ve kar yağışı ile barajların doluluk oranı yüzde 30’u aştı. Kış döneminin ikinci yarısı yaşanması beklenen yağışlarla su miktarının yükselmeye devam etmesi bekleniyor.