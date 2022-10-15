İBB VE EBRD ARASINDA 75 MİLYON EUROLUK EK KREDİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development- EBRD) arasında, Ümraniye – Ataşehir - Göztepe metro hattı projesinde kullanılmak üzere, toplam 75 milyon Euro’luk ek kredi anlaşması imzalandı. Kredi ödemesi için hazırlanan sözleşme protokolüne, İBB adına Başkan Ekrem İmamoğlu ve EBRD için ise kurumun Sürdürülebilir Altyapı Grubu Genel Müdürü Nandita Parshad imza attı. İmza töreni öncesinde İmamoğlu ve Parshad birer konuşma yaptı.

“HEDEFLERİMİZ ARASINDA YEŞİL BİR KENT OLMAK ÖNEMLİ YER TUTUYOR”

Göreve başladıkları günden itibaren İstanbul için “yeşil, adil ve yaratıcı bir kent” hedeflerini ortaya koyduklarını hatırlatan İmamoğlu, “Özellikle İstanbul için koyduğumuz hedefler arasında, üç ana eksenin içerisinde, yeşil bir kent olmak önemli bir yer tutuyordu. Bu hedefe ulaşmak için, çevre dostu, sürdürülebilir altyapıdan yenilenebilir enerji kaynaklarına, atık yönetiminden ulaşıma, birçok alanda İstanbul'a değer katacak adımlar atıyoruz. Gelecek nesillere nefes alan, doğaya saygılı, mutlu insanların yaşadığı bir kent bırakmak için çok çalışıyoruz. İstanbul'un geleceği için oluşturduğumuz vizyonda, raylı sistemlerin de rolü çok büyük” dedi.

“DÜNYADA AYNI ANDA EN ÇOK METROYA İNŞA EDEN ŞEHİR DURUMUNDAYIZ”

“Doğa dostu, konforlu ve hızlı bir toplu ulaşım yöntemi olan metrolara, ciddi bir yatırım süreci içerisindeyiz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu sayede İstanbul, bugün dünyada aynı anda en çok metroya inşa eden şehir durumunda. Daha önce yine EBRD bir anlaşma imzalayarak, ‘Yeşil Şehirler Kentsel Sürdürülebilirlik Programı’na katılmıştık. Bu kapsamda, sürdürülebilir bir kent için yapılacak yatırımlarda attığımız adımlarda, iş birliği içerisinde olacağımızı sizlere beyan etmiştik. Bugün de Ümraniye – Ataşehir - Göztepe metro projesi kapsamında, 75 milyon Euro kredi sözleşmesi imzalamak için bir aradayız. Daha önce de bu hat için yine EBRD, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Societe General’ın dahil olduğu 175 milyon Euro’luk bir kredi daha almıştık. 27 Ağustos 2019’da sağlanan finans desteğiyle 10 Ekim 2019’da, bu hatta çalışmaları en hızlı bir biçimde başlatmıştık. Şu an hattımızda ilerleme çok değerli bir seviyeye ulaştı, yüzde 55 seviyesinde. Şimdi tek seferde aldığımız 75 milyon krediyle birlikte, bu hattı en kısa sürede halkımızın hizmetine almak için yoğun bir çalışmanın içerisine gireceğiz.”

“HATTI 2024’TE AÇIYORUZ”

Ümraniye – Ataşehir - Göztepe metro hattını 2024 yılında açmayı planladıkları bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Çünkü, özellikle bu hat içerisinde bulunan ve yaklaşık 80 bin kişinin aynı anda çalışacağı planlanan Finans Şehir projesinin de en önemli ulaşım aksının bu metro hattı olması, bu hedefimizi en yoğun bir biçimde tetikleyen bir durum. Ben, EBRD’ye ve kıymetli yetkililerine İstanbul'un geleceğine, sürdürülebilir ve yeşil bir kent hedefine yönelik yatırımlara verdikleri destekler için, İstanbul şehri adına, 16 milyon İstanbullu adına yürekten teşekkür ediyorum. Değerli çalışma arkadaşlarıma, bütün emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Aramızda bu iş birliğinin artarak devam etmesi, Avrupa'nın en büyük şehri, dünyanın en önemli metropollerinden İstanbul için, dünyamız için çok faydalı nice projelere birlikte imza atarak hayata geçmesini diliyorum. Bunu da sağlamak konusunda hep birlikte en doğru adımlarla yol almayı elbette umut ediyorum. Kentimiz için hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

PARSHAD: “YENİ PROJELERİ FİNANSE ETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ”

Parshad da konuşmasında, “Bu güzel kentin 16 milyon vatandaşının yaşamını daha güzelleştirmek için, yeni projeleri finanse etmeyi dört gözle bekliyoruz. İstanbul’u daha yeşil bir kent yapmak için Sayın Belediye Başkanı, sizi ve ekibinizi desteklemekten memnuniyet duyacağız” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından İmamoğlu ile Parshad, İBB ve EBRD arasında hazırlanan sözleşme protokolünü imzaladı.