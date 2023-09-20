İBB ve Boğaziçi Üniversitesi'nin Teknoloji Eğitimi İşbirliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin teknoloji alanında yetenekli gençlerini ortaya çıkarmak amacıyla ortak bir eğitim programı başlattı. Bu program kapsamında, birçok öğrenciye kodlama, yapay zeka, robotik ve mobil uygulama geliştirme gibi alanlarda eğitim fırsatı sunulacak.

Teknoloji Atölyelerine Yoğun İlgi

İBB'nin bu özel projede, genç neslin teknolojiye olan ilgisini görmek gerçekten heyecan verici. 5.100 öğrenci İBB Teknoloji Atölyeleri'ne katılım için başvuruda bulundu. Bu öğrenciler arasından sadece 920'si, katı seçim kriterlerini geçerek eğitime hak kazanacak.

Sınav Süreci Nasıl İlerledi?

Başvuran 5.100 öğrenci arasından seçilecek olanları belirlemek için özel bir sınav düzenlendi. Bu sınav, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Sınavın içeriği, İBB'nin işbirliği yaptığı Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanarak öğrencilere sunuldu.

Sınavın içeriğinde, öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen bilgilerinin yanı sıra algoritma ve problem çözme becerileri de sorgulandı. Başarılı sonuçlar elde eden 920 öğrenci, İBB Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alacaklar. Sonuçlar, teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul web sitesi üzerinden duyurulacak.

Eğitim Programı Detayları

Atölyelerde sunulan eğitimler, ekim ayında başlayıp sekiz ay sürecek. Farklı yaş gruplarına yönelik olarak hazırlanan bu eğitimlerde, öğrencilere çeşitli konularda bilgi ve beceri kazandırılacak.

İlkokul 4. ve 5. sınıf öğrencileri için: Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimi Etkinlikleri, Bilgisayar Oyunu Tasarımı ve Geliştirme, Grafik Tasarım ve Üretim

Ortaokul ve lise öğrencileri için: Programlama ve Kodlama, Mobil Uygulama Geliştirme, Grafik Tasarım, Yapay Zeka, Robotik Uygulamaları, Proje Geliştirme

Bu eğitimler, Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkıda bulunacak yetenekli gençlerin yetiştirilmesi için büyük bir fırsat. İBB ve Boğaziçi Üniversitesi'nin bu işbirliği, ülkemizin teknolojik bağımsızlığını artırmak ve yeni neslin bu alanda yetişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Bu tür programların gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkaracağına inanıyoruz.