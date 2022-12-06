İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Özdemir, Alibeyköy'deki kazayı değerlendirdi

Bağcılar Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı ve 33 kişinin yaralandığı kazayı bir televizyon programında değerlendirdi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden beri liyakatli kadroları görevden aldığını belirten Özdemir, "İBB'de bu işi güzel şekilde icra eden arkadaşlar görevden el çektirildi. Liyakat eksikliği de işlerin doğru düzgün yapılamamasına neden oluyor. Bu olaydaki baş sebep İBB'nin sağlıklı ve iyi bir şekilde yönetilememesidir." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları araştırmalarda liyakatli kadroların görevden el çektirilmesiyle bakım ve onarım işlerinin liyakatli firmalar yerine siyasi bağlantılarla bu işi hiç yapmamış firmalara verildiğini gördüklerini aktaran Özdemir, "Bu da İstanbul trafiğinde yanan, arıza yapan ve kaza yapan araçlarda vatandaşlarımız için hayati tehlike oluşturacak durumlar ortaya çıkmasına neden oluyor. Yaptığımız uyarıların da dikkate alınmadığını gördük." diye konuştu.

Özdemir, CHP'li belediye başkanlarının da bu konuda uyarılarda bulunduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Onlar da kendi ilçelerinde vatandaşlarına hesap veriyorlar. Ancak uyarılar, İBB'nin mevcut yönetiminin dikkatini celbetmeyecektir. Aynı anlayış devam edecektir. Başka beklentilerle ve heveslerle İstanbul'un heba edildiğini görüyoruz. Vatandaşların beklentilerinin, taleplerinin, büyükşehrin dertlerinin ikinci plana atıldığını sadece başkanın kariyer planlarına göre şekillenen bir yönetim anlayışını görüyoruz. Bu da hem AK Partililerden hem vatandaşlarımızdan hem de CHP'li belediye başkanlarından tepki çekmektedir."

İBB'nin trafiği çözmek için hiçbir adım atmadığını belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul’da trafiği sorun olmaktan çıkaracağız.' demişti ama İstanbul trafiği, altıncı sırada olduğu dünyadaki yoğun metropol sıralamasından birinci sıraya yükseldi. Son 3,5-4 yılda ihalesi yapılmış metroların bile yapılamadığını, tek tek ihalelerin feshedildiğini, İstanbul'un metro adına da diğer açıdan da çökme dönemine girdiğini görüyoruz. İstanbul'da 3,5-4 yıl içinde yapılan eksiklik ve kayıp İBB'nin en az 10 yılına mal oldu."