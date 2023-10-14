İBB Teknoloji Atölyelerinde Gençler Uluslararası Robot Yarışlarına Hazırlanıyor

İBB Teknoloji Atölyeleri'nde yetişen gençler, Romanya ve Estonya'da düzenlenecek uluslararası robot yarışları için heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Bu gençler, İBB'nin icat çıkaran yeteneklerini temsil ederek İnsansı Robotlar ve Kızların İtfaiyeciliği kategorilerinde yarışacaklar.

İBB Teknoloji Atölyeleri, 2023 eğitim sezonunu başarıyla tamamlayan gençleri bünyesine katmış durumda. Bu öğrencilere, yapay zeka, robotik programlama ve tasarım alanlarında üst düzey teknoloji eğitimleri sunuluyor. Gençler, haftanın üç günü boyunca Cemal Kamacı Teknoloji Atölyesi'nde bir araya gelerek uluslararası teknoloji yarışmalarına kendilerini hazırlıyorlar.

Ödüllerle Dolu Bir Serüven

Geçtiğimiz yıl, İBBTech ekibi ilk kez katıldıkları yarışmalardan ödüllerle dönmüştü. Bu başarılarının ardından, kasım ayında bu gençler Romanya ve Estonya'da gerçekleşecek iki önemli uluslararası yarışmada İstanbul'u ve İBB Teknoloji Atölyelerini temsil edecekler. İBBTech Kaptanı Sinem Ünlü, yarışmalar için yoğun bir çalışma temposunda olduklarını vurguluyor. Ünlü, katılacakları yarışmalar için üç ayrı ekip oluşturulduğunu belirtiyor. Bir ekip Estonya'da yapılacak olan Robotex International yarışmasına, diğer ekip Romanya'da düzenlenecek Robochallenge yarışmasına, bir diğer ekip ise First Robotics Competition'a (FRC) hazırlanıyor. Ünlü, geçen yıl FRC İstanbul Regional'da kalite ödülü kazandıklarını ve ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları'nda birinci olduklarını hatırlatıyor. Ünlü, bu başarının ardından Robotex'in uluslararası yarışmasına katılmak üzere Estonya'ya gideceklerini açıklıyor.

İlk Yurtdışı Yarışma Romanya'da

İBBTech öğrencileri, ilk olarak 3 - 5 Kasım tarihleri arasında Romanya'da gerçekleşecek olan Robochallenge etkinliğine katılarak "İnsansı Robot ve Mini Sumo" kategorilerinde yarışacaklar. Takım üyelerinden Ömer Berk Ergin, altı kişilik bir ekip olarak Romanya'ya gideceklerini belirtiyor. Yarışmada iki robotla yarışacaklarını ve bu amaçla üçer kişilik iki gruba ayrıldıklarını ifade eden Ergin, robotlarını merdiven çıkartarak engel aşma yetenekleri üzerinde çalıştıklarını ve daha sonra da robotu belirli bir mesafeyi yürütmek için hazırlayacaklarını söylüyor. Gençler, haftada üç ya da dört gün boyunca okul çıkışı 3 - 4 saat çalışarak hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Estonya'da Bir Başka Heyecan

İBBTech'in bir diğer ekibi ise 15 - 19 Kasım tarihleri arasında Estonya'da düzenlenecek Robotex International yarışmasına katılacak. Bu ekip, geçtiğimiz Nisan ayında Antalya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri üçüncülük ve jüri özel ödülü ile bu yarışmaya katılma hakkı kazandı. İBBTech öğrencileri, Estonya'da da Kızların İtfaiyeciliği kategorisinde yarışacaklar.

Ekip üyelerinden Simay Avcı, yarışma ve hazırlıklar hakkında şunları söylüyor: "Birçok kategori var ama biz kızların itfaiyeciliği kategorisinde yarışıyoruz. Bize belirli bir süre veriyorlar ve sahada rastgele yerleştirilmiş 5 mumu söndürmemiz isteniyor. Estonya'daki sahanın aynısını burada oluşturduk ve robotumuzu sahada deneyerek hazırlıklarımıza devam ediyoruz."