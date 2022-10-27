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İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 24,79 zam teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İBB'nin toplu ulaşımda talep ettiği yüzde 24,79 zam teklifi yapılan oylama sonucu kabul edilmedi.

İSTANBUL 27.10.2022, 09:50
İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 24,79 zam teklifi reddedildi

İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya başkanlığında Bakırköy Çırpıcı Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün (TUHİM) toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifi de konuşuldu.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, akaryakıt fiyatları, asgari ücret ve enflasyona dikkati çekerek, yüzde 24,79 zam yapılmasını önerdiklerini dile getirdi.

Cihan, buna göre zam kararıyla tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,57 liraya, takside yolcu başına minimum ücretin 28 liradan 35 liraya, minibüste 2 kilometreye kadar 5,25 liradan 6,55 liraya, Bakırköy-Taksim taksi dolmuşunda ücretlerin ise 13,25 liradan 16,55 liraya çıkarılmasını talep ettiklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zammı uygun görmediklerini ifade ederken İETT, Metro İstanbul ve TURYOL temsilcileri ise zam yapılmasını istedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu ise zam yapılmasını talep ettiklerini ancak bu oranı uygun görmediklerini belirtti.

Aksu, taksilerin ayrılması gerektiğini, bu araçların bir yerden sübvanse edilmediğini kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada zam teklifi kabul edilmedi.

Engelsiz taksi taşımacılığı düzenlenmesi teklifi

Toplantıda, İBB TUHİM'in engelsiz taksi taşımacılığı düzenlenmesi teklifi de gündeme geldi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Cihan, engelli yolcuların kullanması için 500 yeni taksi teklif ettiklerini söyledi.

İhtiyaç fazlası minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifini de aktaran Cihan, 1803 minibüsün taahhütlü şekilde taksiye, 322 taksi dolmuşun da istenirse taksiye dönüşümünü yapabileceklerini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Yücel ile İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Temsilcisi Halis Kuralay, dosyada eksiklik olduğunu savunarak, teklifin alt komisyonda tekrar konuşulması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Aksu, tekrar söz alarak, herkesin bir engelli adayı olduğunu söyledi.

İBB ve ilçe belediyelerinin ücretsiz olarak diyaliz hastalarına hizmet verdiğini, bu hizmeti ayrıca sosyal devlet gereği engellilere de verebileceğini anlatan Aksu, Hollanda'da çok güzel ücretsiz engelsiz taksi hizmeti verildiğini anlattı.

İBB yönetiminin de bu örneği inceleyebileceğini dile getiren Aksu, "Buradaki amacın farklı olduğunu düşünüyoruz, uygun bakmıyoruz." dedi.

Taksi konusunun medyada, bürokraside ve sokakta sürekli gündemde olduğuna değinen Aksu, şöyle devam etti:

"Sanki taksinin çok iyi bir kazancı varmış gibi sürekli gündemdeyiz. Bu konuyla alakalı alt komisyonda özel halk otobüslerinden bir kooperatif başkanı, 'Biz de geçmek istiyoruz' dedi. Bir ara da faytoncular istiyordu. Vali ve belediye güzel bir çalışma yaptı da faytonculardan kurtardık. Fatura hep bize kesiliyor. Biz de bu faturanın hep bize kesilmesini uygun görmüyoruz."

Aksu, taksi dolmuşların taksiye dönmesini uygun bulduklarını ancak "M" plakalı minibüslerin taksiye dönmesini uygun bulmadıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, engelli yolcuların kullanması için 500 yeni taksi teklifi ile ihtiyaç fazlası minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifi reddedilerek, alt komisyona sevk edildi.

Deniz hattı ücret tarifesinin belirlenmesi

Toplantıda, İstanbul'da geçen ay kurulan 7 yeni deniz yolu hattının ücret tarifesi de görüşüldü.

Bu kapsamda, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp hattının 11,50 lira, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattının 28,74 lira, Avcılar-Bostancı hattının 31,85 lira, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hattının 21,90 lira, Çengelköy-Kabataş hattının 9,47 lira, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp hattının 11,50 lira, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hattının 11,50 lira olması teklif edildi.

Teklif, yapılan oylamada kabul edilirken deniz taşımacılığının ücret tarifesinin mil bazlı düzenlenmesi toplantıda ele alındı.

Deniz ulaşımında tek bilet ücreti yerine mesafe arttıkça işletme maliyeti ve yolculuk süresi artması dikkate alınıp yeni ücret tarifesi mil üzerinden belirlendi.

Buna göre, 1 milden sonra ücrete her mil başına olmak üzere 1 lira eklenecek. Denizden karaya ve karadan denize kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile yapılan aktarmalar, mevcut aktarma ücretlerinin yüzde 50'si kadar olacak. Ücretler, 5 mil sonrasında sabitlenecek.

Teklifte, örnek olarak Üsküdar-Karaköy-Eminönü hattında 7,99 lira olan mevcut ücretin 8,91 liraya, Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy hattında 8,76 lira olan mevcut ücretin 10,84 liraya çıkması istendi.

Yapılan oylamada deniz taşımacılığın mil bazlı ücret tarifesi kabul edildi.

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