İBB'nin ölü hayvanları gömülmeden bekletmesine tepkiler sürüyor

Pendik'teki Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı yakınlarında bir alanda, hayatını kaybeden hayvanların açılan bir çukura atılarak üstü açık bir şekilde gömülmeden bekletilmesine ilişkin görüntüler dün sosyal medyada yer alınca kamuoyunun tepkisine neden oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından "Tepeören Hayvan Bakımevi'nde hayatını kaybeden hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmeleri paylaşacağız." paylaşımını yaptı.

Sokak Canlıları Çevre ve Doğayı Koruma Sosyal Yardımlaşma Derneği (SOÇED) Başkanı Jale İyem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın çok vahim bir durum olduğunu ifade ederek, İBB'ye bağlı Tepeören'deki barınakta pek çok usulsüzlüklerin olduğunu sivil toplum kuruluşları (STK) ve gönüllüler olarak her zaman dile getirdiklerini kaydetti.

Usulsüzlüklerle ilgili tepkilerini hayvan dostu arkadaşlarıyla sosyal medyada dile getirdiklerini, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ulaşmak için türlü yolları denediklerini fakat başarılı olmadıklarını anlatan İyem, "Yine de maille de olsa bir şekilde Ekrem Bey'e ulaşarak olayın vahametini ilettik. Ekrem Bey de koşulların düzeltileceğine dair söz vermişti ancak son yaşanan olayda da maalesef gördük ki canlar katlediliyor ve hiçbir şekilde gönüllüler içeri sokulmuyor, en büyük sıkıntımız içeriye dahi girememek." dedi.

İyem, söz konusu barınak hayvanseverlere ve gönüllülere kapalı olduğu için müdahale edemediklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birkaç gün önce ortaya çıkan görüntüler de bu durumun ispatıdır. Ben bu olayın altından daha farklı ve daha başka olayların da olabileceğini ve çıkabileceğini düşünüyorum. Tepeören çok sıkıntılı. Bir canımız (tedavi amacıyla götürülen hayvanlar) oraya götürüldüğü zaman nedense hepimiz büyük bir acı çekiyoruz. Bir can tedaviye alınsa bile Tepeören'e götürüldüğü zaman 'Aman Allah'ım Tepeören'e mi gidecek?' diye korkuyoruz ve var gücümüzle savaşıp o canımızı oradan kurtarmaya çalışıyoruz. Bu ilk değil, inşallah son olur. Konunun araştırılacağı söylendi. İhmali olan görevlilerin görevden alınmasını istiyoruz. Tepeören barınağındaki bu olayların bir an önce durmasını istiyoruz. Haber çıktıktan sonra toplu mezarın üstünün kapatılması da kamuoyu vicdanını rahatlatmak için yapılmış bir harekettir. Bunun, hayvanseverlerin gözünü boyamak için yapıldığını düşünüyorum. O canların hangi şartlarda o hale geldiğini, toplu mezarda çürümeye bırakılmasını tahmin etmek biz hayvanseverleri ziyadesiyle huzursuz etti, üzdü ve yaraladı. Mezarın kapatılması çok da bir şey ifade etmiyor. Bu olayın ilk olmadığını, araştırıldığı zaman çok farklı şeylerin ortaya çıkacağını düşünüyorum."