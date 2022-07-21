İBB'nin Dolmabahçe ve Çırağan'da kestiği çınarların yerine diktiği fidanlar kurudu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde hastalıklı olduğu iddiasıyla kestiği tarihi çınar ağaçlarının yerine diktiği fidanların bir kısmı kurudu.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından mart ayı başında kanser olduğu ve hastalığı diğer ağaçlara bulaştırma riski bulunduğu gerekçesiyle Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde kestiği ağaçların bir kısmının yerine yenilerinin dikilmediği, bazı ağaçların kesildiği şekliyle kaldığı, bazı ağaçların ise kesildikten sonra köklerinin çıkarıldığı ve çukurun etrafının betonla çevrildiği görüldü.

Belediye ekiplerinin kesilen ağaçlardan bazılarının yerine diktiği fidanlardan bir kısmının tutmayarak kuruduğu gözlendi.

Çırağan Caddesi'nde yetişkin 3 çınar ağacının daha kuruduğu, inşaat çalışmasının yürütüldüğü alanda ise kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmediği görüldü.

Öte yandan geçen haziran ayında Emirgan Korusu'nda İBB ekipleri tarafından bir kısmı izinsiz olarak kesilen ağaçlarla ilgili de bir yenileme çalışması yapılmadı.