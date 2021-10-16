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İBB'nin Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesinden sonra artan trafik yoğunluğu tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesinin ardından bölgede oluşan trafik yoğunluğu, sürücülerin ve esnafın tepkisine neden oldu.

İBB'nin Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesinden sonra artan trafik yoğunluğu tepki çekti

Beşiktaş'taki çevre düzenlemesi projesi kapsamında meydandaki köprülü kavşağın kaldırılması ve otobüs duraklarının yer değiştirilmesi bölgede trafik yoğunluğu oluşturdu.

Minibüs ve taksi şoförleri ile bazı vatandaşlar ve esnaf bu duruma tepki gösterdi.

"Gelsin bu geçişleri bir kendi gözleriyle kontrol etsinler"

Minibüs şoförü Hasan Şahin,  yaptığı açıklamada, mühendislerin trafik yoğunluğunu yerinde inceleyerek değil, harita üzerinden projeyi çizdiklerini söyledi.

Projede çalışan mühendislerin meydana gelmesini talep eden Şahin, "Burayı kontrol ederek, yerin üzerinde hareket ederek projeyi çizerlerse daha uygun olacağını düşünüyorum. Şimdi hem yayaya yol ver hem halk otobüsüne yol ver, bir de normal özel araçlara yol ver. Gelsin bu geçişleri bir kendi gözleriyle kontrol etsinler. Akşam saat 6'ya kadar devam ediyor bu sıkıntı." dedi.

Meydanın eskiden daha güzel olduğunu ve bu kadar trafiğin de yaşanmadığını ifade eden Şahin, köşede çift şeridin teke düştüğünü, otobüslerin ve minibüslerin zorlandığını, yayaların yolun ortasında kaldığını, böyle bir sistemin olamayacağını belirtti.

Bölgede esnaflık yapan Ahmet Köroğlu, köprünün kalkmasının daha kötü olduğunu dile getirdi.

Bölgede otopark sıkıntısı olduğunu ve şeritlerin de daraldığını anlatan Köroğlu, "Yaya geçidimiz büyüdü ama araç trafiğimiz çok oluyor. Ortaköy'e kadar araç trafiği oluyor. O da bizi rahatsız ediyor. Çünkü biz malzeme indiremiyoruz. Normalde biz çarşıya 2 trafik ışığında geçiyorduk, şimdi 4 ışıkla geçmek zorunda kalıyoruz. Bizim için zor oluyor. Eskiye göre daha kötü oldu bizim için." diye konuştu.

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