İBB Kreş Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 3-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak ücretsiz ve indirimli kreş hizmeti sunmaktadır. Bu kreşlere, İstanbul'da ikamet eden ve başvuru şartlarına uyan tüm çocuklar başvurabilir.

Başvuru Şartları

İBB kreşlerine başvuru yapabilmek için aşağıdaki şartlara uyulması gerekmektedir:

Çocuğun 3-6 yaş aralığında olması

Çocuğun velisi/vasisinin İstanbul'da ikamet etmesi

Çocuğun velisi/vasisinin çalışıyor olması veya eğitimine devam ediyor olması

Çocuğun velisi/vasisinin herhangi bir gelir belgesine sahip olması

Başvuru Süreci

İBB kreş başvuruları her yıl Mayıs ayında yapılmaktadır. Başvurular, online olarak veya kreş merkezlerine şahsen başvuru yapılarak yapılabilir.

Online başvuru için, İBB'nin web sitesi üzerinden "Yuvamız İstanbul" sayfasına giriş yapılması gerekmektedir. Ardından, "Kayıt Ol" sekmesi seçilerek başvuru formu doldurulur.

Kreş merkezlerine şahsen başvuru yapmak için, başvuru yapılacak kreşe gidilerek başvuru formu doldurulur.

Başvuru Sonuçları

Başvurular, puanlama sistemi ile değerlendirilir. Puanlama sisteminde, aile geliri, anne-babanın eğitim durumu, ailedeki çocuk sayısı gibi faktörler dikkate alınır.

Başvuru sonuçları, başvuruların değerlendirilmesinin ardından, İBB'nin web sitesi üzerinden açıklanır.

Kreş Ücretleri

İBB kreşlerinde, çocukların aile gelirine göre üç farklı ücretlendirme uygulanmaktadır:

Ücretsiz

%50 indirimli

Tam ücretli

Ücretsiz kreşlere, geliri asgari ücretin altında olan ailelerin çocukları kabul edilmektedir. %50 indirimli kreşlere, geliri asgari ücretin 1,5 katına kadar olan ailelerin çocukları kabul edilmektedir. Tam ücretli kreşlere ise geliri asgari ücretin 1,5 katından fazla olan ailelerin çocukları kabul edilmektedir.