İBB Kreş Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 3-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak ücretsiz ve indirimli kreş hizmeti sunmaktadır. Bu kreşlere, İstanbul'da ikamet eden ve başvuru şartlarına uyan tüm çocuklar başvurabilir.
Başvuru Şartları
İBB kreşlerine başvuru yapabilmek için aşağıdaki şartlara uyulması gerekmektedir:
- Çocuğun 3-6 yaş aralığında olması
- Çocuğun velisi/vasisinin İstanbul'da ikamet etmesi
- Çocuğun velisi/vasisinin çalışıyor olması veya eğitimine devam ediyor olması
- Çocuğun velisi/vasisinin herhangi bir gelir belgesine sahip olması
Başvuru Süreci
İBB kreş başvuruları her yıl Mayıs ayında yapılmaktadır. Başvurular, online olarak veya kreş merkezlerine şahsen başvuru yapılarak yapılabilir.
Online başvuru için, İBB'nin web sitesi üzerinden "Yuvamız İstanbul" sayfasına giriş yapılması gerekmektedir. Ardından, "Kayıt Ol" sekmesi seçilerek başvuru formu doldurulur.
Kreş merkezlerine şahsen başvuru yapmak için, başvuru yapılacak kreşe gidilerek başvuru formu doldurulur.
Başvuru Sonuçları
Başvurular, puanlama sistemi ile değerlendirilir. Puanlama sisteminde, aile geliri, anne-babanın eğitim durumu, ailedeki çocuk sayısı gibi faktörler dikkate alınır.
Başvuru sonuçları, başvuruların değerlendirilmesinin ardından, İBB'nin web sitesi üzerinden açıklanır.
Kreş Ücretleri
İBB kreşlerinde, çocukların aile gelirine göre üç farklı ücretlendirme uygulanmaktadır:
- Ücretsiz
- %50 indirimli
- Tam ücretli
Ücretsiz kreşlere, geliri asgari ücretin altında olan ailelerin çocukları kabul edilmektedir. %50 indirimli kreşlere, geliri asgari ücretin 1,5 katına kadar olan ailelerin çocukları kabul edilmektedir. Tam ücretli kreşlere ise geliri asgari ücretin 1,5 katından fazla olan ailelerin çocukları kabul edilmektedir.
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