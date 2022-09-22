İBB KADINLARA YAZILIM ÖĞRETİP İŞ BULACAK

Teknoloji sektörünün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Yazılımcı Yetiştirme Projesi” için başvurular alınmaya başlandı.

Kariyerine bilişim alanında yön vermek isteyen en az ön lisans mezunu herkesin başvuru yapabileceği “Yazılımcı Yetiştirme Projesi”nin öncelikli hedefi; yazılım sektörüne nitelikli gençler kazandırmak. Fenerbahçe Üniversitesi ve Farmasi’nin de desteği ile hayata geçirilen eğitim programının sonunda en az 100 kadın yazılımcının sektöre kazandırılması amaçlanıyor.

TOPLAM 500 SAAT EĞİTİM

Başvurusu uygun bulunan adaylar, önce Fenerbahçe Üniversitesi’nde sınava girecek daha sonra mülakata alınacak. Değerlendirmeleri olumlu bulunan kişiler programa dahil olacak.

Programa katılma hakkı kazanan kişiler; Fenerbahçe Üniversitesi ve Enstitü İstanbul İsmek tarafından sağlanacak teknik ve kişisel gelişim eğitimi olmak üzere toplamda 500 saat eğitim alacak.

EĞİTİMLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kariyerine bilişim teknolojileri alanında yön vermek isteyen herkesin başvurusuna açık olan eğitim programında dersler 3 Ekim 2022’de başlayacak. Eğitimler her bir grup için toplamda 72 gün sürecek. Fenerbahçe Üniversitesi Ataşehir yerleşkesinde sektörün önde gelen akademik eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek eğitimler, 20 sabah ve 20 akşam olmak üzere 40 kişilik ilk grubun ardından 40 gün sonra ikinci bir grup eğitimlere başlayacak. Enstitü İstanbul İsmek tarafından verilecek kişisel gelişim eğitimleri ise 100kadinyazilimci.istanbul web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Ocak 2023’e kadar sürecek olan eğitimler için son başvuru tarihi 30 Kasım 2022.

EĞİTİM SONRASI İSTİHDAM

İBB; tamamen ücretsiz olarak verdiği Yazılımcı Yetiştirme Projesi’nde derslere düzenli katılım sağlayan ve sınavlarda başarılı olarak mezun olmaya hak kazanan kişilere Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığı ile istihdam desteği sağlayacak.

BAŞVURU İÇİN NASIL BİR YOL İZLENECEK?