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İBB çalışanları 27 bin TL maaş promosyonu alacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından belediye çalışanlarının maaş promosyon miktarını duyurdu.
İSTANBUL 30.09.2022, 13:54
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından belediye çalışanlarının maaş promosyon miktarını duyurdu. İmamoğlu, "İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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