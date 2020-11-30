İBB BEYAZ MASA’ya şikayetler azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, 2020 yılı Ekim ayında, İBB BEYAZ MASA’ya yapılan başvuruları değerlendirdi. Değerlendirme sonuçları şöyle:

Başvurular 1 milyonu aştı

İBB BEYAZ MASA’ya yapılan başvuru, aylık yüzde 2,8 artarak 1 milyon 30 bin 751 oldu. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların yüzde 15’i İGDAŞ, yüzde 25,2’si İSKİ ile ilgiliyken, bu iki kurum dışında kalan başvuruların oranı yüzde 59,8 olarak kaydedildi.

Başvuruların yüzde 68,3’ü bilgi istemi

Başvuruların yüzde 8,9’u şikâyet, yüzde 22,8’i talep ve yüzde 68,3’ü ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti. Eylül ayına göre bilgi istemi başvuruları yüzde 2,5, talep başvuruları yüzde 6,6 artarken, şikâyet başvuruları yüzde 4,2 azaldı. 436 bin 414 bilgi istemi, 75 bin 801 şikâyet, 104 bin 343 talep başvurusunda bulunuldu. Bir ayda, şikâyetlerin payı 13,4’den yüzde 12,3’e gerilerken, talep başvurularının payı ise yüzde 14,1’den yüzde 16,9’a çıktı.

Şikâyet azaldı, talep arttı

2019 Ocak-Ekim döneminde, 4 milyon 520 bin 362 olan başvuru sayısı, 2020 Ocak-Ekim döneminde yüzde 17 artarak 5 milyon 290 bin 571 oldu. Aynı dönemlerde, bilgi istemi başvurusu yüzde 19,6 artışla 2 milyon 781 bin 701’den 3 milyon 326 bin 438’e; talep başvurusu yüzde 58,5 artarak 776 bin 972’den 1 milyon 231 bin 614’e yükseldi. Şikâyet başvurusu ise yüzde 23,8 azalışla 961 bin 689’dan 732 bin 519’a düştü.

Başvurulara hızlı dönüş

Bilgi istemi başvurularının yüzde 98,2’sine, şikâyet başvurularının yüzde 3,5’ine, talep başvurularının ise yüzde 21,1’ine başvuru günü içerisinde karşılık verildi. Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) başvurular dışarıda bırakıldığında, ortalama çözüm süresi, bilgi isteminde 12,9, şikâyet başvurularında 4, talep başvurularında ise 10,2 gün olarak tespit edildi.

En fazla şikâyet ulaşımda

Gelen şikâyetlerin yüzde 52,2’si ulaşım, yüzde 28,8’i kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde yüzde 44,6 ile sosyal destek hizmetleri ilk sırayı aldı. Eylül ayında yüzde 24,4 paya sahip sosyal destek hizmetleri taleplerinin payı Ekim ayında yüzde 40’a yükseldi.

En fazla şikâyet Fatih ve Kadıköy’de

Toplam şikâyetlerin, yüzde 5,4’ü Fatih, yüzde 4,9’u Kadıköy ve yüzde 4,5’i Üsküdar ilçelerinden geldi. Bilgi isteminde, Esenyurt (yüzde 6,8), Bahçelievler (yüzde 4,9) ve Küçükçekmece (yüzde 4,7); talep başvurularında ise Esenyurt (yüzde 5,4), Ümraniye (yüzde 4,8) ve Küçükçekmece (yüzde 4,8) ilk sıralarda yer aldı.

İGDAŞ şikâyetlerinde, Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye; İSKİ şikâyetlerinde ise Ümraniye, Pendik ve Üsküdar öne çıktı. Önceki aylara benzer şekilde İGDAŞ şikâyetlerinde fatura, sayaç ve personel; İSKİ şikâyetlerinde asfalt bakım onarımı, kazı çalışmaları ve teminat konuları listenin başında yer aldı.