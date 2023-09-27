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İBB Başkanı İmamoğlu'nun Limon Dağıtımı İle İlgili Kumpas Haberine Hapis Cezası!

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun Limon Dağıtımı İle İlgili Kumpas Haberine Hapis Cezası!
2020 yılında Mersin'den satın alınan 100 ton limonu İstanbullulara ücretsiz olarak dağıtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yapılan yanıltıcı haberin perde arkası aydınlandı. Bu kurmaca haberi hazırlayanlar yargıya taşındı ve karar netleşti.

2020 yılında Mersin'den satın alınan 100 ton limonu İstanbullulara ücretsiz olarak dağıtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yapılan yanıltıcı haberin perde arkası aydınlandı. Bu kurmaca haberi hazırlayanlar yargıya taşındı ve karar netleşti.

Büyükçekmece Mahkemesi'nden Kritik Karar

Büyükçekmece'de bulunan 6. Asliye Mahkemesi, limon haberini hazırlayan Mahmut Dölek'e Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Aynı olayda yer alan Ömer Tuncel, Ömer Sezer ve görüntüyü kaydeden Emrah Toraman, iftira ve kamu görevlisine hakaret suçlarından 265 gün hapse mahkum edildi.

Yanıltıcı Limon Haberi Ne İçeriyordu?

Yapılan haberde, İBB Başkanı İmamoğlu'nun limonları yandaş üreticilerden aldığına dair bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Fakat İmamoğlu, 2020'nin Nisan ayında Mersin'den alınan limonların İstanbullulara dağıtılacağını belirtti. Kısa süre sonra, Mersinli çiftçilerin ürettikleri limonlar İstanbul'a geldi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Suç Duyurusu ve Yargı Süreci

Kumpas haberin yayılmasının ardından, İBB Başkanı İmamoğlu, sahte haberin arkasındaki kişilere karşı suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusunun ardından, şüpheli olarak belirlenen Mahmut Dölek, Ömer Tuncel, Emrah Toraman ve Ömer Sezer ifadeye alındı. Soruşturma neticesinde hazırlanan iddianame kabul edilerek yargı süreci başlatıldı.

Kumpas Haberin Sonuçları

Son olarak, Büyükçekmece 6. Asliye Mahkemesi, kumpas haberle ilgili dosyayı değerlendirerek kararını verdi. Videonun yayınlanmasından sorumlu Mahmut Dölek, 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Ömer Tuncel ve Ömer Sezer'in sahte ifadeleri ve Emrah Toraman'ın yönlendirmeleri nedeniyle 265 gün hapis cezası verildi. Bu ceza, adli para cezası olarak 5.300 TL'ye çevrildi.

İstanbul'da limon dağıtımıyla ilgili yaşanan bu olay, sahte haberlerin gerçekte ne kadar büyük bir etki yaratabileceğini gözler önüne serdi.

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