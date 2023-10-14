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İBB Başkanı İmamoğlu, AB ülkelerinin büyükelçileriyle buluştu

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İBB Başkanı İmamoğlu, AB ülkelerinin büyükelçileriyle buluştu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve AB ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve AB ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Artİstanbul Feshane'deki çalışma toplantısına, Almanya, Avusturya, Çekya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Litvanya, Macaristan, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Yunanistan'dan başkonsolos ve büyükelçi düzeyinde temsilciler katıldı.

Toplantıda konuşan İmamoğlu, bu yıl yapılan genel seçimlere giderken Türkiye'de köklü bir değişim arzusu olduğu değerlendirmesinde bulundu, muhalefet olarak bu beklentiye cevap veremediklerini söyledi.

Hatalardan ders çıkarıp milletin değişim arzusunu hayata geçirecek bir siyaseti inşa etmek zorunda olduklarını belirten İmamoğlu, bunun için yeni bir dil, yeni kadrolar, yeni bir örgütlenme, kısaca güçlü, yeni bir siyaset gerektiğini kaydetti.

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