İBB ARŞİVLERİ DİJİTALLEŞİYOR

Çoklu kullanımına imkân veren sistem sayesinde tüm veriler elektronik ortamda, tek noktadan, kolay, hızlı erişilebilir, güncellenebilir ve paylaşılabilir olacak. Belgelerin kâğıda basım, kopyalama, dosya arşiv işlemlerinde harcanan emek, zaman ve masraflar en aza indirilerek her türlü belgenin gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde aktarılması sağlanacak. Kesintisiz otomasyon sistemi önemli operasyonel verimlilik sağlanırken kurumlara ait sunucu ve üst düzey güvenlikli İBB Veri Merkezi altyapısıyla yedek olarak arşivlenecek olan belgeler deprem tedbirleri kapsamında çeşitli afet durumlara karşı ek koruma altına alınıyor.

DİJİTALLEŞME İLE İŞ VE HİZMET SÜRELERİ KISALACAK

Dijital Arşiv çalışmalarının kurumsal hafızaları geleceğe taşıyacak önemli bir hizmet olduğunun altını çizen İBB İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin, ‘’Bilişim altyapıları her geçen gün iş, eğitim ve yaşam için daha önemli hale geliyor. Belediyemize ait işlemlerin hızlı şekilde sonuçlandırması bizim için çok önemli. Dijital dönüşümün önemli bir parçası dijital arşiv çalışmaları ile elektronik ortamda yer alan mevcut veriler analiz edilip sınıflandırılarak vatandaşlara sunulan hizmet kalitesi büyük ölçüde arttırılmış olacak.’’ dedi.

KENT HAFIZASI GELECEĞE TAŞINACAK

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Narin; ‘’Dijital Arşiv çalışması ile İBB ve iştiraklerine ait tüm milyonlarca belge sayısal anlamlı veriler haline dönüştürülmesi hedefleniyor. Sistem sayesinde mesafeler ortadan kalkarak pandemi nedeniyle uzaktan çalışan kamu personelleri ve vatandaşlar istekleri dokümanlara kurumlara gitmeden 7 gün 24 saat birkaç dakikada içinde güvenle ulaşılabilecek. Aynı zamanda belediye kent hafızasını geleceğe taşıyacak çalışma çevrenin korunmasına da önemli katkı sağlayacak.’’ değerlendirmesinde bulundu.