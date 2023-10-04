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İBB, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş Günü'ne Özel Etkinlik Yapıyor

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İBB, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş Günü'ne Özel Etkinlik Yapıyor
İBB, işgal kuvvetlerinin geldikleri gibi gittiği 6 Ekim’in 100. yılını özel etkinliklerle kutlayacak. İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıldönümü için Üsküdar Meydanı’nda ücretsiz konserler ve gösteriler düzenlenecek. İstanbulluların davetli olduğu kutlamalarda Eypio ve Sibel Can sahne alacak. Dans ve mapping gösterileri görsel şölen yaşatacak.

İBB, işgal kuvvetlerinin geldikleri gibi gittiği 6 Ekim’in 100. yılını özel etkinliklerle kutlayacak. İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıldönümü için Üsküdar Meydanı’nda ücretsiz konserler ve gösteriler düzenlenecek. İstanbulluların davetli olduğu kutlamalarda Eypio ve Sibel Can sahne alacak. Dans ve mapping gösterileri görsel şölen yaşatacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgalinin ardından, Başkomutanlığını Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk ordusu tarafından 6 Ekim 1923’te geri alınan İstanbul’un kurtuluşunu Üsküdar Meydanı’ndaki etkinliklerle kutlayacak.

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Ücretsiz konser ve gösterilerin düzenleneceği kutlama alanına İstanbullular 18.00’den itibaren giriş yapabilecek. Rap müzisyeni ve söz yazarı Eypio en sevilen şarkılarını İstanbullularla birlikte söyleyecek. Yılların eskitemediği şarkılarıyla Sibel Can, İstanbulluları Üsküdar Meydanı’nda gurur gününe ortak edecek. Kutlamalar için özel hazırlanan dans ve mapping gösterileri etkinlik alanında görsel şölen yaşatacak.

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