HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NDE YÜZLERCE ÖĞRENCİ BİR ARAYA GELDİ

Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında her yıl farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenleyen Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu yıl da ilçedeki minikleri can dostlarıyla buluşturdu. Beylikdüzülü hayvanseverlerin yoğun ilgi gösterdiği, Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe; Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, başkan yardımcıları, Hayvan Durum İzleme Polis Birimi çalışanları ve 800’e yakın öğrenci katıldı. Renkli görüntülere sahne olan programda minikler, sokak hayvanlarını daha yakından tanıma imkanı buldu. Hayvanlarla birebir etkileşim kurmanın keyfini yaşayan çocuklar ayrıca, yanlarında getirdikleri mama, örtü ve battaniyeleri can dostlarına iletmek üzere müdürlük çalışanlarına teslim etti. Alanda hazır bulunan Beylikdüzü Belediyesi Gezici Kütüphane ise etkinlik boyunca ziyaretçilere ücretsiz hizmet verdi.

Mumcu: Sevginin birinci adımı canlıları sevmekle başlar

Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelen Başkanvekili Serdal Mumcu, burada yaptığı konuşmasında “Yaşamımızı daha güzel kılmak adına canlılarla dost olmayı öğrenebilmeliyiz. Hayvanları sevmeyen dünyayı sevmez, tabiatı sevemez ve dolaysıyla insanları da sevemez. Sevginin birinci adımı dünyayı paylaştığımız canlıları sevmekle başlar. Sizlerde bunu kendinize bir amaç olarak edinin. Bunun için sadece 4 Ekim gününü kendimize bir milat olarak belirlemeyelim. Hayatın her anında tüm canlılara saygıyla yaklaşalım ve onlarında tıpkı bizim gibi temel yaşam hakları olduğunu bilerek saygı duymayı öğrenelim.” ifadelerini kullandı.

Tunçel: Çocukları burada ağırlamak bizim için çok keyifli

Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel ise hayvan sevgisinin önemine vurgu yaparak, “Hayvanları koruma haftasına girdik. Beylikdüzü’nde geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinlikte anaokulundan lise seviyesine kadar olan öğrencileri ağırlıyoruz. Tabii ki bunun bir amacı var. Hayvanları bu yaşta tanıyıp, bu yaşta sevmeye başlayan çocuklar büyüdükleri zaman onlarla beraber nasıl yaşayacaklarını ve onların da bir canlı olduğunu hissetmiş oluyorlar. Bu bizim için çok önemli ve kıymetli. Asıl hedefimiz olan çocukları burada ağırlamak bizim için çok keyifli. Hayvanları Koruma Günü kapsamında hafta içi boyunca Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi çocukların ziyaretine açık olacak.” şeklinde konuştu. Hayvan Durum İzleme Birimi (HAYDİ) görevlisi Mesut Oruç ise çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için kurulan HAYDİ Mobil Uygulaması hakkında bilgilendirme yaptığı konuşmasında, “Tüm vatandaşlar çevrelerinde hayvanlara karşı yapılan bir olumsuzluk gördükleri zaman akıllı telefonlarına yükledikleri uygulama üzerinden ihbar oluşturabilir.” dedi.