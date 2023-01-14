Haliç Köprüsü'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

Haliç Köprüsü'nde Edirne istikametinde seyreden iki otomobilde bulunan kişiler, henüz belirlenemeyen nedenle karşılıklı ateş açtı.

Çıkan çatışmada otomobildeki C.A. hayatını kaybederken, plakası olmayan diğer araçtaki D.K. ise bacağından yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.