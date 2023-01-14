Son Dakika
Haliç Köprüsü'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İSTANBUL 14.01.2023, 12:41
Haliç Köprüsü'nde Edirne istikametinde seyreden iki otomobilde bulunan kişiler, henüz belirlenemeyen nedenle karşılıklı ateş açtı.
Çıkan çatışmada otomobildeki C.A. hayatını kaybederken, plakası olmayan diğer araçtaki D.K. ise bacağından yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Namaz Vakti 14 Ocak 2023
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:18
|İkindi
|15:43
|Akşam
|18:05
|Yatsı
|19:30
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|17
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|33
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|17
|29
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|17
|20
|11. Giresunspor
|18
|20
|12. Gaziantep FK
|17
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Antalyaspor
|17
|18
|15. Kasımpaşa
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. Ümraniye
|17
|14
|19. İstanbulspor
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Keçiörengücü
|19
|33
|4. Boluspor
|19
|33
|5. Bodrumspor
|18
|32
|6. Rizespor
|19
|31
|7. Bandırmaspor
|18
|31
|8. Pendikspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|19
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|19
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|19
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|18
|39
|3. M. United
|18
|38
|4. Newcastle
|18
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Fulham
|19
|31
|7. Liverpool
|18
|29
|8. Brighton
|18
|28
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|18
|25
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|19
|18
|14. Nottingham Forest
|19
|18
|15. Leeds United
|18
|17
|16. Everton
|19
|16
|17. West Ham United
|19
|16
|18. Bournemouth
|18
|16
|19. Wolves
|19
|15
|20. Southampton
|19
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Villarreal
|17
|28
|5. Real Betis
|16
|28
|6. Atletico Madrid
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|16
|26
|8. Rayo Vallecano
|17
|26
|9. Osasuna
|16
|24
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Celta Vigo
|17
|17
|16. Real Valladolid
|17
|17
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4