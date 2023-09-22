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Hafta sonuna Dikkat! İstanbul Vapur Seferlerinde İptaller Var

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Hafta sonuna Dikkat! İstanbul Vapur Seferlerinde İptaller Var
Şehir Hatları AŞ, resmi internet sitesi üzerinden önemli bir duyuru yaparak, 23-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan "Haliç Su Sporları Merkezi Optimist Yarışları" nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal olduğunu bildirdi.

Şehir Hatları AŞ, resmi internet sitesi üzerinden önemli bir duyuru yaparak, 23-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan "Haliç Su Sporları Merkezi Optimist Yarışları" nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal olduğunu bildirdi.

23-24 Eylül Tarihlerinde Yapılacak Optimist Yarışları Nedeniyle İptal Edilen Vapur Hattı Bilgileri

Duyuruya göre, yarışların gerçekleşeceği 23-24 Eylül tarihlerinde, saat 11.00 ile 16.00 arasında Haliç bölgesinde iptal edilen vapur seferleri mevcuttur.

İptal Edilen Seferlerin Detayları: Hangi Hatlar Etkilendi?

Şehir Hatları AŞ'nin yaptığı açıklamada iptal edilen seferler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

  • Eyüpsultan-Üsküdar Hattı
  • Üsküdar-Eyüpsultan Hattı
  • Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı
  • Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy Hattı
  • Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı
  • Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı
  • Eyüpsultan-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş Hattı

Alternatif Taşıma Yöntemleri ve Planlarınızı Gözden Geçirin

Bu durum, özellikle Haliç bölgesini sıkça kullanan vatandaşları etkileyecektir. Dolayısıyla, iptal edilen seferler nedeniyle alternatif taşıma yöntemlerini göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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