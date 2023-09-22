Hafta sonuna Dikkat! İstanbul Vapur Seferlerinde İptaller Var

Şehir Hatları AŞ, resmi internet sitesi üzerinden önemli bir duyuru yaparak, 23-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan "Haliç Su Sporları Merkezi Optimist Yarışları" nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal olduğunu bildirdi.