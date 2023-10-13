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Hafta Sonu İstanbul'da hangi yollar kapalı, Bisiklet Turu nedeniyle 15 Ekim'de bazı yollar kapanacak

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Hafta Sonu İstanbul'da hangi yollar kapalı, Bisiklet Turu nedeniyle 15 Ekim'de bazı yollar kapanacak
T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun sekizinci etabı olan İstanbul – Sultanahmet etabı, 15 Ekim 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul – Sultanahmet etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar şu şekildedir:

*Ayasofya Meydanı ile sahil Kenedy Cad. arası 08.00- 15.00 arası

*Sahil Kenedy Cad. Kuzey Yol 10.50- 11.40 arası

*Sahil Kenedy Güney Avrasya Tüneli Anadolu Geçiş 10.50-12.00 arası

*Sahil Yolu – Harem ile Beykoz Küçüksu Cad. arası 09.30 – 14.00 arası

*Harem – Beylerbeyi 09.30 – 12.00 arası (12.00’de trafiğe açılacak)

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey 12.30 – 14.00

*Barbaros Bulvarı iniş istikametine tek yön

*Beşiktaş Meydan – Galata Köprüsü (çift Yön)

*Tarihi Yarımada Parkur Tamamlama Turları: Abdülezel Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kenedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi

*Söğütlüçeşme’den çıkış yapan araçlar (Metrobüs Seferleri) 12.15 itibariyle sonlandırılacak.

*Bağcılar – Kabataş Tramvay Seferleri Kabataş istikametine yapılan seferlerin Beyazıt Meydanı’nda kesilmesi (12.00)

*Sirkeci Arabalı vapuru Üsküdar Harem iskelesinden yapılacak seferler (10.00 – 15.00)

*Yaya trafiğini engellemek için Sirkeci Eminönü istikameti her iki istikameti bariyerlerle çevrili

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