Hafta Sonu İstanbul'da hangi yollar kapalı, Bisiklet Turu nedeniyle 15 Ekim'de bazı yollar kapanacak

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul – Sultanahmet etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar şu şekildedir:

*Ayasofya Meydanı ile sahil Kenedy Cad. arası 08.00- 15.00 arası

*Sahil Kenedy Cad. Kuzey Yol 10.50- 11.40 arası

*Sahil Kenedy Güney Avrasya Tüneli Anadolu Geçiş 10.50-12.00 arası

*Sahil Yolu – Harem ile Beykoz Küçüksu Cad. arası 09.30 – 14.00 arası

*Harem – Beylerbeyi 09.30 – 12.00 arası (12.00’de trafiğe açılacak)

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey 12.30 – 14.00

*Barbaros Bulvarı iniş istikametine tek yön

*Beşiktaş Meydan – Galata Köprüsü (çift Yön)

*Tarihi Yarımada Parkur Tamamlama Turları: Abdülezel Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kenedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi

*Söğütlüçeşme’den çıkış yapan araçlar (Metrobüs Seferleri) 12.15 itibariyle sonlandırılacak.

*Bağcılar – Kabataş Tramvay Seferleri Kabataş istikametine yapılan seferlerin Beyazıt Meydanı’nda kesilmesi (12.00)

*Sirkeci Arabalı vapuru Üsküdar Harem iskelesinden yapılacak seferler (10.00 – 15.00)

*Yaya trafiğini engellemek için Sirkeci Eminönü istikameti her iki istikameti bariyerlerle çevrili