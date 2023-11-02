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Güngören'de tramvay raydan çıktı

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Güngören'de tramvay raydan çıktı
Seferler Kabataş-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılırken İBB ekiplerinin raydan çıkan tramvayı yerine yerleştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Güngören istasyonu yakınında raydan çıkan tramvay nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Bağcılar'dan Kabataş yönüne giden tramvay, Güngören'deki bir AVM önünde henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı.

Olay yerine İBB ekipleri sevk edilirken tramvay seferleri ilk önce Mehmet Akif ile Kabataş istasyonları arasında yapılmaya başlandı.

Raydan çıkan tramvaydan inen yolcular nedeniyle durakta yoğunluk meydana geldi. Bazı yolcular, gitmek istedikleri yere ulaşmak için Mehmet Akif istasyonuna doğru yürüdü.

Polis ekipleri de istasyon çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Seferlerimiz Kabataş-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İBB ekiplerinin raydan çıkan tramvayı yerine yerleştirmeye yönelik çalışmaları sürüyor.

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