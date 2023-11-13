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Görme engelliler özgürlüğe olta attı

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Görme engelliler özgürlüğe olta attı
Sarıyer Belediyesi, Altı Nokta Körler Vakfı ve Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu bir araya gelerek görme engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için Emirgan Sahili’nde özgürlüğe olta attı.

Görme engelli vatandaşlar toplum içinde birçok alanda faaliyette bulunabileceklerinin farkındalığını sağlamak amacı ile Sarıyer Emirgan Sahili’nde “Özgürlük İçin Olta” attı. Bir araya gelen görme engelli vatandaşlara Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Altı Nokta Körler Vakfı Direktörü Oya Sebük, İSOBDER Başkanı Erol Örkçü ve Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyon Başkanı Hale Alankuş’un yanı sıra çok sayıda vatandaş da eşlik etti. Etkinlikte, kendilerine yardımcı olan İstanbul Sportif Olta Balıkçılar Derneği üyeleri ile birlikte balık tutan görme engelli vatandaşlar oldukça keyifli zaman geçirdi. Günün sonunda tutulan balıklar ızgarada pişirilirken sahilden geçen vatandaşlara da ikram edildi.

UZANAN ELİ TUTMAK ÇOK KIYMETLİ

Etkinlikte bir konuşma yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç konuşmasına, “Ben 15 yıllık belediye başkanlığımda ve öncesinde bana ihtiyaç duyup da elini uzatanın elinden tuttum. O eli tutabilmek, onları yaşamın bir yerlerine taşıyabilmek çok kıymetli” diyerek başladı. Genç, sözlerine şöyle devam etti: “Bize uzanan elleri hep birlikte tutuyoruz. Yaşamı paylaşmaksa en güzeli bu. İnsanların şunu da bilmesi lazım, iyilik yapana da vefa göstermek lazım. Yani vefakâr olmak lazım. Kıymetini bilmek lazım o çok çok önemli. İnsanların gönlünü almak kadar güzel bir şey yok. Gönül alıyoruz burada, gönül alıyorsunuz. Ve sizlerle birlikte olmak, hareket etmek ayrıca bir gurur. Ben bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yollarımız açık olsun. Hep sağlıklı olalım.”

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