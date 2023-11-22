Girişimciliğin yeni adresi: Tech Istanbul

Bu sayede girişimcilik ve teknoloji dünyasına adım atmak isteyen genç yeteneklerden, etki alanını ve bilgi birikimini deneyimli isimlerin rehberliğinde artırmak isteyen girişimcilere kadar teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin her oyuncusu için güçlü destek mekanizmaları sunulacak.

Geliştirdiği girişimcilik programlarıyla, farklı aşamalardaki teknoloji girişimlerinin, hızlı büyümesine ve ölçeklenebilir iş modelleri inşa etmesine yardımcı olan Tech Istanbul, fikir aşamasından küreselleşmeye kadar tüm süreçte girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmaları sunmanın yanında, teknoloji severleri teknoloji dünyası ile buluşturuyor.

Tech Istanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak; Başakşehir Veri Laboratuvarı, Şişhane Zemin İstanbul ve İstanbul Planlama Ajansı desteği ile Şişli lokasyonlarında yer alan merkezlerinde faaliyetlerini yürütecek.

170’TEN FAZLA GİRİŞİM DESTEKLENDİ

İBB Girişimcilik ve Teknoloji Merkezleri’nde bugüne kadar 170'ten fazla girişimi destekledi. 83 binden fazla katılımcıyı teknoloji ve inovasyon alanlarında 1.500'den fazla eğitim ve etkinlikle buluşturdu. Artık Tech Istanbul çatısı altında, kapılarını girişimcilere ve tüm teknoloji severlere açan İBB, gelecek dönemde lokasyon sayısını artırarak etki alanını büyütmeyi hedefliyor.

TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLERİ İÇİN UÇTAN UCA TASARLANDI

Tech Istanbul Ön Kuluçka Programı erken aşama girişimleri, Tech Istanbul Growth Programı ise ileri aşama girişimleri uçtan uca destekleyecek. Tech Istanbul Ön Kuluçka Programı ile girişimini geliştirmek isteyen farklı sektörlerden teknoloji girişimlerine; İstanbul’un farklı merkezi lokasyonlarında onlar için tasarlanmış ofis alanları ve atölyeler, iş modellerini geliştirmelerine yönelik girişimcilik eğitimleri, rehberliğe ihtiyaç duydukları her alandan uzman ve deneyimli mentorlar erişim, yatırımcı buluşmaları, İstanbul’un super app’i İstanbul Senin’de yer alma fırsatı gibi olanaklar sunuyor.

Tech Istanbul Growth Programı ise İstanbul’un ihtiyaçlarına yönelik teknoloji tabanlı ürünü olan girişimleri, 16 milyon İstanbulluya hizmet eden İBB’nin birim ve iştirakleri ile bir araya getirerek onlara PoC (Proof of Concept) fırsatı, mentorluk, ofis alanı gibi imkânlar sunuyor.