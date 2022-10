GENÇ EYÜPSULTAN’da ilk ayın kazananları ödüllerini aldı

Genç Eyüpsultan uygulamasında gençler, kullanım durumlarına göre kazandıkları elmaslarla birbirinden güzel sürpriz hediyelere sahip olabiliyor. Her ayın birincisine bilgisayar ve her ayın ilk 150’sine çeşitli ödüllerin verildiği uygulamada bu ay yaklaşık 10 bin elmas biriktirerek birinci olan Enes Sessiz bilgisayar, 9 bin 937 elmas biriktirerek ikinci olan Adnan Elkoca tablet ve 5 bin 171 elmas biriktirerek üçüncü olan Said Enes Uğurlu da tablet kazandı.

İLK AYIN KAZANANLARINA ÖDÜLLERİNİ BAŞKAN DENİZ KÖKEN VERDİ

Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası’nda düzenlenen ödül töreninde kazananlara ödüllerini Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken verdi.

Ödül töreninde konuşan Başkan Deniz Köken, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte katılımcı belediyeciliğe ayrı bir parantez açtıklarını ifade ederek şu açıklamaları yaptı:

"Etkinlikleri yapmalıyız ki takip olsun, biz her gün etkinlik yapmalıyız, o zaman hem kendimizi perçinliyoruz hem de sizler bu etkinliklere katılmak suretiyle kendinizi şehirle entegre ediyorsunuz. Şehirde ne var ne yok yapılıyor mu yapılmıyor mu, biz şehirde ne yapıyoruz ne yapmıyoruz. Belki eksik bir şey yapıyoruz, onunla da ilgili önerilerinizi alacağız. Gençlik kampında söylemiştim bir şeyi eleştirmek için bile incelemek lazım. Yanlış mı var eksik mi var doğru mu var, şu olur dediğimizde şehre artı bir değer mi katıyoruz, bunların hepsi aslında katılımcılığın da bir göstergesi. Biz aslında katılımcı belediyeciliğe böyle bir parantez açmış olduk. Bununla beraber hem görüş almış oluyoruz, hem teşvik etmiş, hem de kendimizi yenilemiş oluyoruz. Ayrıca şehirdeki gençlerle kendimizi de entegre etmiş oluyoruz.

"35 GÜNDE 3 BİN 500 ÜYE"

35 günde 3 bin 500 gencimiz bu uygulamamıza üye oldu. Demek ki gayret edince oluyormuş. Bundan sonra şöyle olacak, bunları da yapsaydınız daha iyi olurdu demeye başlayacaksınız çünkü ne yapıldığını gördüğünüzde yeni projeler aklınıza gelecek"

İLK 150’YE GİRENLER SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANDI

İlk 150’ye giren gençlere ise bisiklet, akıllı saat, kablosuz kulaklık, eşofman takımı, spor ayakkabı, powerbank, Ensari Konağı Sosyal Tesislerinde 3 kişilik yemek, ücretsiz yüzme havuzu üyeliği, USB flash bellek, ve toplu ulaşımda 10 biniş hakkı gibi sürpriz hediyeler verildi.

UYGULAMADAN, EYÜPSULTAN’DA İKAMET EDEN GENÇLER FAYDALANABİLİYOR

Apple Store ve Google Play'de bulunan ve sadece Eyüpsultan’da ikamet eden, 16 - 30 yaş aralığındaki gençlerin üyelik kaydı oluşturabilecekleri platformda haber okuyarak, video izleyerek, etkinliklere katılarak, çarkı döndürerek elmas kazanılabiliyor.

ANLAŞMALI KAFELERDE, LOKANTALARDA, GİYİM MAĞAZALARINDA YÜZDE 20’YE VARAN İNDİRİMLER

Uygulamanın getirdiği avantajlardan birisi de Eyüpsultan’ın çeşitli bölgelerindeki esnafla yapılan anlaşmalar doğrultusunda kafelerde, lokantalarda, giyim mağazalarında ve kuaförlerde yüzde 20’ye varan indirimlerden yararlanılabilecek olması.

200 ELMASA ULAŞAN HERKESE 2 GB İNTERNET

Ayrıca uygulamaya kayıt olup 200 elmasa ulaşan her gence 2GB internet hediye ediliyor.