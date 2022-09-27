Geleceğin Peyzaj Mimarları Kartal’ın Yeni Alanları İnceledi

Kartal Belediyesi tarafından yapılan Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nın ikinci etabında gerçekleştirilen ilk inceleme yaklaşık iki saat sürdü. İncelemeye; Kartal Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, Park ve Bahçeler Müdürü Ali Çelik, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Ayça Yeşim Çağlayan, Araştırma Görevlileri Elif Nur Sarı ile Merve Emine Kutay ve Peyzaj Mimarlığı Proje III Stüdyosu öğrencileri katıldı.

İnceleme gezisinde Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından öğrencilere Bayram Demirkol Parkı’nda yapılan genişletme çalışmaları hakkında teknik bilgiler verildi. Parkın yapım aşamaları anlatıldı. Belediye çalışanlarını dikkatle dinleyen peyzaj mimarlığı öğrencileri, anlatılanları paftalar üzerinden takip ederek notlar aldı.

Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nın ardından Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımına başlanan Cumhuriyet Meydanı projesiyle ilgili çalışmalar hakkında öğrencilere bir sunum yapıldı. Bu sunumda da geleceğin peyzaj mimarlarına meydanın yapım aşamaları hakkında teknik bilgiler anlatıldı.

Öğrencilere; üniversitelerle yapılan ortak çalışmaların amaçları, parkların tüm sektörlerle ve kentle olan etkileşimleri, geniş ölçekli tartışmaların ve çözüm önerilerinin faydaları gibi birçok konuda bilgi verilerek teknik gezi tamamlandı.