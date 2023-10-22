Gazze’deki Salgınlarda Sağlık Çalışanları İçin İstanbul'dan Destek

Dr. İbrahim Bedri, Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda 64 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini, 7 hastane, 21 sağlık merkezi ve 23 ambulansın faaliyet dışı kaldığını belirtti.

Kazlıçeşme'deki toplantıda, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamlarını yitiren sağlık profesyonellerinin fotoğraflarının taşındığı bir anma düzenlendi.

Savaş Suçu İddiası

Dr. Bedri, İsrail'in Gazze'ye yönelik eylemlerini "savaş suçu" olarak nitelendirdi. İsrail'in Filistin'deki sivil halka yönelik bombardımanlarına işaret eden Bedri, bu eylemlerin sadece Gazze'de değil, tüm dünya için büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze'de bazı hastaneleri tahliye etmeleri için tehdit ettiğini, ancak yoğun saldırılar ve yaralı sayısının fazlalığı nedeniyle bu tahliyelerin gerçekleştirilemediğini belirtti.

Acil Yardım Çağrısı

Bedri, Gazze'ye tıbbi malzeme ve yakıt sağlanmadığı takdirde sağlık altyapısının çökeceği konusunda uyardı. "Öncelikle yeterli ilaç ve tıbbi ekipmanın bölgeye ulaştırılmasını talep ediyoruz" diyen Bedri, Türkiye'nin Gazze'ye yardım tekliflerini desteklediklerini ve bu yardımların en kısa sürede gerçekleştirilmesini istediklerini dile getirdi.

Filistinli sağlık profesyonelleri olarak, bölgedeki insanlara yardım etmeye hazır olduklarını belirten Bedri, bu konuda gerekli başvuruları yaptıklarını açıkladı.