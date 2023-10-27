Gazze Destek Mitingi: İstanbul’da Hangi Yollar Kapanıyor? Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

AK Parti, Filistin mitingi öncesinde önemli duyuruları iletti. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gazze'nin kutlu direnişteki rolü" vurgusunu yaparak, yarın Türkiye'nin dört bir yanından katılacak vatandaşların bu rolün önemini dünyaya aktaracağını ifade etti. Dağ'ın açıklamalarına göre, Filistin'in yanında olduklarını ve bu desteği tüm dünyaya göstermek istediklerini belirtti.

Toplu Taşıma Duyurusu

İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, mitingin detaylarına dair bilgilendirmelerde bulundu. Kabaktepe, mitingde sanatçıların da sahne alacağını ve bu büyük etkinliğe tüm İstanbul halkını davet ettiğini söyledi. Ayrıca, mitingin yapılacağı gün ve 29 Ekim'de toplu taşıma kullanımının ücretsiz olacağını duyurdu.

Hamza Dağ'ın Vurgulamaları

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama mesajı verirken, İsrail'in Filistin üzerindeki tutumuna dikkat çekti. Dağ, Gazze'deki durumun insanlığın vicdanını yansıttığını ve Batı'nın bu konudaki ikiyüzlülüğünün bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Filistin'in sadece bir ülkenin adı olmadığını, aynı zamanda tüm dünyada vicdan sahibi insanların duygularını yansıttığını vurguladı.

Büyük Filistin Mitingi Trafik Düzenlemeleri

28 Ekim Cumartesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Büyük Filistin Mitingi nedeniyle bazı trafik düzenlemeleri yapılacağı açıklandı. İstanbul Valiliği, miting nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları sıraladı. Yeni Havalimanı Caddesi'nin alternatif güzergah olarak kullanılacağı, Atatürk Havalimanı ve civarındaki bazı yolların trafiğe kapanacağı belirtildi.

Mitinge katılmak isteyenlerin, belirtilen yollar dışındaki alternatif güzergahları kullanmaları önerildi.