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Gaziosmanpaşalılar Uygulamalı Eğitimlerle Depreme Karşı Bilinçleniyor

Gaziosmanpaşa'da 7,4'lük deprem etkisinin hissettirildiği tırda öğrencilere ve vatandaşlara deprem sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış şekillerinin neler olduğu uzmanlar tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.

Gaziosmanpaşalılar Uygulamalı Eğitimlerle Depreme Karşı Bilinçleniyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, afetlere hazırlık kapsamında vatandaşları uygulamalı eğitim ve seminerlerle bilinçlendirmeye devam ediyor. 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde deprem simülasyon tırıyla vatandaşlara uygulamalı eğitim verildi. 7.4'lük deprem etkisinin hissettirildiği tırda öğrencilere ve vatandaşlara deprem sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış şekillerinin neler olduğu uzmanlar tarafından uygulamalı olarak gösterildi. Simülasyon eğitiminin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi (GOP-AR) tarafından afet bilicinin geliştirilmesine yönelik seminer düzenlendi.

“DEPREM ÖNCESİ, DEPREM ANI VE DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLERİ PAYLAŞIYORUZ”

İstanbul'un bir numaralı sorununun deprem olduğunu söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bu hafta deprem haftası olması vesileyle hem depremle ilgili bilgilendirme yapmak, hem de farkındalık oluşturmak maksadıyla deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri paylaşıyoruz. Deprem öncesi yapılacak çalışmalar öncelikle belediyeleri, sonra hükümetimizi, sonra da halkımızı ilgilendiriyor. Bu kapsamda bizde ilçemizde ağırlıklı olarak kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında şehrimizi depreme hazırlıyoruz. Deprem anında yapılması gereken çalışmalar ise bugün burada simülatör ile depremin gerçek manada yansımasını paylaşıyoruz. Bir deprem bilgilendirmesi yapıyoruz” dedi. 

“DEPREMLE YAŞAMAK ZORUNDAYIZ AMA DEPREME TESLİM OLMAK ZORUNDA DEĞİLİZ”

Başkan Usta, “7.4'lük simülasyon içinde gerçek manada bir deprem endişesi ve korkusu yaşadık. Allah bize gerçeğini yaşatmasın diye dua ettik. Depremle yaşamak zorundayız ama depreme teslim olmak zorunda değiliz. Birlikte bu önlemleri almalıyız. Bir yandan kentsel dönüşüm yaparken bir yandan da deprem anında alınacak tedbirlere hakkımızda paylaşıyoruz. Oluşturduğumuz afet okulu vesilesiyle halkımızı bilgilendirmek ve bir gönül seferberliği yapmak durumundayız. Deprem sadece belediyeyi, devleti veya bir bireyi ilgilendirmiyor. İstanbul'un bir numaralı sorunu deprem, iki numaralı sorunu deprem, üç numaralı sorunu yine deprem diyoruz" ifadelerini kullandı.

“BU TÜR TATBİKATLAR BİZLER İÇİN DAHA ÖĞRETİCİ OLUYOR”

Gerçek deprem anını yaşamak istemediğini belirten Zeynep Sevik, "Deprem simülasyonuna ikinci kez katıldım. Bu bile korkutuyor, hala tedirginim, kalbim çarpıyor. Ama bu tür tatbikatlar bizler için daha öğretici oluyor. Ne yapmamız gerektiğini en azından öğreniyoruz" şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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